Слух: Еще одна франшиза Xbox получит сборник вроде Halo Master Chief Collection





Сборник Halo Master Chief Collection вышел в 2014 году и развивался на протяжении многих лет. Он позволил Microsoft сохранить в лучшем виде одну из своих основных франшиз, за счет чего с ней ознакомилось гораздо больше игроков к релизу Halo Infinite. К тому же, сборник Master Chief Collection вышел на PC, что дало возможность PC-игрокам приобщиться к франшизе Halo.

Ходят слухи, что Microsoft может работать над еще одним сборником, похожим по идее. Об этом заявил известный игровой инсайдер Shpeshal Nick в рамках подкаста XboxEra. По его словам, «есть еще одна франшиза Xbox, которая получит обработку в стиле Master Chief Collection». При этом, конкретную франшизу он не назвал. Игроки предполагают, что это может быть Gears или Fable, тогда как известный игровой журналист и инсайдер Том Уоррен отмечает, что Gears — это действительно реальный вариант.

the gears are really turning on this rumor — Tom Warren (@tomwarren) January 24, 2022



Напомним, что первый Gears of War выходил в обновленном варианте, и он доступен, в том числе, на PC. Однако Gears of War 2 и Gears of War 3 (плюс Gears of War: Judgment) так и остаются эксклюзивами Xbox.