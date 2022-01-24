СМИ: в Китае отклонили заявки на связанные с метавселенными товарные знаки

Национальное управление по делам интеллектуальной собственности Китая отклонило несколько заявок на регистрацию товарных знаков. В предоставленных документах содержалось слово «метавселенная», пишет South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, отказ получили интернет-компания NetEase, поставщик потокового видео iQiyi и оператор платформы социальной коммерции Xiaohongshu. Заявки от технологических гигантов, включая Tencent и Alibaba, до сих пор на рассмотрении.

Издание приводит отчет дочерней структуры Шанхайской объединенной медиагруппы, согласно которому около 1510 компаний из материкового Китая подали заявки на регистрацию связанных с метавселенной товарных знаков. Четыре месяца назад их насчитывалось порядка 130, отмечает SCMP.

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Эксперты допустили, что так власти КНР пытаются смягчить потенциальный ажиотаж вокруг сектора в сфере высоких технологий.

«Я вижу, что правительство поощряет предприятия выходить на арену метавселенной с реальными технологическими возможностями», — отметил в комментарии SCMP представитель исследовательской компании PatSnap.

В конце 2021 года стало известно, что онлайн-ритейлер Alibaba зарегистрировал в Пекине «дочку» Yuanjing Shengsheng, которая протестирует игровой потенциал метавселенной. По данным СМИ, концепцией также заинтересовались в Huawei.

Ранее власти Китая назвали невзаимозаменяемые токены и метавселенные потенциальными схемами Понци.

Напомним, Grayscale Investments спрогнозировала рост годового дохода сектора метавселенных Web 3.0 до $1 трлн.



