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Станислав Садальский жестко прошелся по Татьяне Васильевой

Станислав Садальский жестко прошелся по Татьяне Васильевой
Актер Станислав Садальский прокомментировал откровения артистки. Артист остро отреагировал на признание его подруги Татьяны Васильевой о пережитом в детстве насилии. Актер заявил, что ему стыдно за артистку, поделившуюся этим откровением в эфире телешоу. На днях Васильева выступила с шокирующим заявлением о том, что много лет находилась в статусе жертвы. Якобы её обидчиком был кто-то из друзей семьи. Своим родителям она так и не решилась рассказать всю правду. «Это было противно, неприятно. Я хотела бегать, я хотела играть, а меня все время поджидал этот человек», — рассказала Васильева в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Татьяна Васильева Садальский в ответ на это сказал, что не понимает, зачем Васильева решилась на это откровение. Он заподозрил, что у артистки начался «старческий маразм». Стоит отметить, что он не упоминал фамилию своей подруги, но опубликовал в своем Инстаграме её архивное фото. Поэтому ни у кого не возникло сомнений, о ком шла речь в публикации Садальского. «Я не пойму, у них это старческий маразм или что? Вываливать всякую грязь на всеобщее обозрение. Четырехлетний ребенок ничего не рассказывал родителям, оберегая их от потрясений? Такое впечатление, что кукуха уехала совсем! Не знаю, как вам, а мне стыдно за неё!», — цитирует Садальского «Пятый канал».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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Станислав Садальский жестко прошелся по Татьяне Васильевой
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