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Своевременное лечение способно предотвратить аллергию на арахис у детей

Своевременное лечение способно предотвратить аллергию на арахис у детей

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet, маленькие дети могут преодолеть аллергию на арахис, если лечение начато в достаточно раннем возрасте. Исследователи давали увеличивающееся количество порошка арахисового протеина группе малышей, чтобы повысить их толерантность к арахису. Через 2,5 года почти три четверти могли переносить эквивалент 16 семян арахиса без аллергической реакции. Через шесть месяцев после прекращения лечения пятая часть участников всё еще сохраняла такую же переносимость. Подход лучше всего работает у самых маленьких детей и у детей с более легкой формой аллергии.

Около 2 % детей в США имеют аллергию на арахис, которая может вызывать серьезные реакции. Некоторые дети перерастают аллергию, но большинству приходится всю жизнь избегать употребления арахиса. Чтобы предотвратить развитие аллергии, эксперты в области здравоохранения в последние годы рекомендовали родителям с самого раннего детства кормить детей продуктами, содержащими арахис.

Лечение аллергии на арахис уже существует, но оно одобрено только для детей в возрасте от четырех лет и обеспечивает защиту только от случайного воздействия небольшого количества арахиса. Дети по-прежнему должны избегать употребления арахиса и носить с собой автоинъектор EpiPen или другое средство от аллергических реакций. Когда дети перестают принимать препарат, защита прекращается.

Стейси Джонс (Stacie Jones) и ее коллеги проверили аналогичный подход на детях младшего возраста, чтобы увидеть, можно ли изменить их иммунную систему. В экспериментах приняли участие 146 детей в возрасте от года до трех. Им давали ежедневные дозы арахисового порошка, смешанного с пищей, или плацебо — овсяную муку. Когда лечение закончилось, 71 % тех, кто получил арахисовый порошок, могли переносить эквивалент 16 арахисов. Шесть месяцев спустя переносимость сохранялась у 21 %. В контрольной группе 2 % детей могли переносить 16 арахисовых орехов в конце лечения и через шесть месяцев. У большинства детей во время лечения наблюдалась реакция, в основном от легкой до умеренной. Некоторым потребовалось лечение с помощью EpiPen.

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По материалам: polit.ru

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