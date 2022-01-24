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Татьяна Тарасова высказалась о международном скандале

Татьяна Тарасова высказалась о международном скандале
Тренер Татьяна Тарасова высказалась об украинских спортсменах. Совсем скоро в Пекине соберутся лучшие спортсмены со всего мира. Они сразятся за звание олимпийского чемпиона. Однако страсти вокруг соревнований накаляются уже сейчас. Назревает очередной международный скандал. На этот раз в центре внимания украинские спортсмены. Говорят, власти дали им неоднозначные рекомендации относительно российских коллег. «У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами — как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде, — заявил министр спорта Украины Вадим Гутцайт. — Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали».
Татьяна Тарасова Российская общественность была возмущена словами Гутцайта. Свое негативное мнение на этот счет высказались и звезды спорта. Так, Татьяна Тарасова назвала министра «нездоровым человеком». «Ему тогда надо устроить серьезную проверку у психиатра и поместить в места не столь отдаленные. Его точно нельзя допускать до руководящих процессов. Наши фигуристки всегда здоровались, дружили и целовались с украинскими. У Украины сейчас совсем мало спортсменов в фигурном катании. У наших фигуристов отличные взаимоотношения с украинцами. Мы не разделяем немцев, американцев, японцев или украинцев. Для нас они все равны», — негодовала тренер. Дмитрий Губерниев же был более резок в высказываниях: «министр спорта Украины — идиот! Главная провокация для Украины — это присутствие этого дурака на посту министра. Украинские спортсмены должны больше бояться провокаций со стороны своего министерства спорта и министра, потому что он самый главный враг Украины». Не осталась в стороне и Светлана Журова. Чемпионка по конькобежному спорту отметила, что коллеги всегда общались друг с другом независимо от политической ситуации. «В моем понимании это неправильно. Это отчасти нарушение принципов олимпийского движения. Ведь есть лозунг, в котором есть слово «вместе», — говорила она Sports.ru.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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