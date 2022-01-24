The Sealed Ampoule выйдет на Xbox в феврале





Игра The Sealed Ampoule, которая в марте прошлого года вышла в Steam, доберется до приставок Xbox. Об этом объявило издательство PLAYISM совместно с разработчиками из CAVYHOUSE. Релиз The Sealed Ampoule состоится уже 2 февраля 2022 года.

Игра в жанре roguelite, The Sealed Ampoule, получила не самые высокие оценки от игроков. Тем не менее, разработчики решили ее перенести на консоли. Игра предлагает процедурно генерируемые подземелья, больше 100 навыков, различные предметы, которые можно развивать, и многое другое.

Отметим, что в The Sealed Ampoule нет поддержки русского языка в Steam. Вероятно, его не будет и на приставках Xbox.

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