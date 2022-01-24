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The Washington Post: поставки Xbox Series X | S в Россию могут прекратиться

The Washington Post: поставки Xbox Series X | S в Россию могут прекратиться


Внешнеполитические сложности России могут оказать влияние и на консольный рынок в стране. Портал The Washington Post, ссылаясь на свои источники, пишет, что сейчас в разработке у администрации США находится пакет санкций, который может затронуть поставку электроники в Россию.

По их данным, США намерены запретить поставку на территорию России электроники. При этом, речь идет о самых разных устройствах — от смартфонов до игровых приставок. Портал The Washington Post пишет, что почти все электронные устройства включают в себя полупроводники, разработанные при участии США или с использованием американских технологий или программного обеспечения. Естественно, при таком исходе наложено может быть эмбарго и на поставки приставок Xbox Series X | S на территорию России.

Отметим, что пока на официальном уровне данную информацию не подтверждают. Портал The Washington Post указывает, что подобные санкции против России будут введены в случае вторжения на территорию Украины.

При этом, появляется информация о возможном запрете ввоза на территорию России электроники уже не первый раз, подобные данные «всплывали» и в конце прошлого года.

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По материалам: newxboxone

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