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Третий за месяц одиночный майнер добыл блок биткоина

Третий за месяц одиночный майнер добыл блок биткоина


24 января неизвестный биткоин-майнер с мощностью оборудования в 86 TH/s включил блок 720 175 в блокчейн. Об этом сообщил администратор пула CKPool Кон Коливас.



За добычу блока майнер получил предусмотренную протоколом награду в 6,25 BTC ($213 840 по курсу на момент написания).


По словам Коливаса, майнер менял объем вычислительных мощностей, с которым работал. В момент нахождения блока он оперировал лишь 8,3 TH/s.


В качестве подтверждения администратор опубликовал скриншот сообщения майнера на форуме и фотографию его мини-фермы.



Напомним, 11 января одиночный майнер с мощностью оборудования в 126 TH/s включил блок 718 124 в блокчейн.


Спустя два дня другой пользователь добыл блок биткоина, хотя в его случае вероятность составляла 0,0001%. Оба оборудования подключены к пулу CKPool.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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