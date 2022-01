Третий за месяц одиночный майнер добыл блок биткоина

24 января неизвестный биткоин-майнер с мощностью оборудования в 86 TH/s включил блок 720 175 в блокчейн. Об этом сообщил администратор пула CKPool Кон Коливас.

Note this miner had been varying the amount of hashrate they were mining solo with, and at the time they solved it only had 8.3TH on board.