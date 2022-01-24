Третий за месяц одиночный майнер добыл блок биткоина

24 января неизвестный биткоин-майнер с мощностью оборудования в 86 TH/s включил блок 720 175 в блокчейн. Об этом сообщил администратор пула CKPool Кон Коливас.

Note this miner had been varying the amount of hashrate they were mining solo with, and at the time they solved it only had 8.3TH on board. — Dr. Con Kolivas (@ckpooldev) January 24, 2022

За добычу блока майнер получил предусмотренную протоколом награду в 6,25 BTC ($213 840 по курсу на момент написания).

По словам Коливаса, майнер менял объем вычислительных мощностей, с которым работал. В момент нахождения блока он оперировал лишь 8,3 TH/s.

В качестве подтверждения администратор опубликовал скриншот сообщения майнера на форуме и фотографию его мини-фермы.

And here are some images of his mini-farm that solved the block, and his cgminer running showing his best share of 35.5T pic.twitter.com/0J5s1gujON — Dr. Con Kolivas (@ckpooldev) January 24, 2022

Напомним, 11 января одиночный майнер с мощностью оборудования в 126 TH/s включил блок 718 124 в блокчейн.

Спустя два дня другой пользователь добыл блок биткоина, хотя в его случае вероятность составляла 0,0001%. Оба оборудования подключены к пулу CKPool.



