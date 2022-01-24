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Умер французский модельер Тьерри Мюглер

Умер французский модельер Тьерри Мюглер

Французский модельер и основатель бренда Mugler Тьерри Мюглер умер в возрасте 73 лет — об этом сообщается в официальном инстаграме дизайнера.

С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года,

— говорится в посте.

Агентство AFP со ссылкой на представителя кутюрье Жан-Батиста Ружо сообщает, что смерть наступила от естественных причин.

Свою первую коллекцию Мюглер представил в 1973 году, но расцвет его творчества пришелся на 1990-е годы, когда дизайнер стал приглашенным членом Синдиката высокой моды.


Тьерри Мюглер

Созданные им наряды тогда стали и частью поп-культуры: их можно увидеть в клипе Джорджа Майкла Too Funky и фильме "Непристойное предложение" с Деми Мур.

20 лет назад Мюглер ушел из моды, взял себе имя Манфред и занялся созданием театральных и сценических костюмов. Он работал с Cirque du Soleil, был стилистом Бейонсе.

В последние годы интерес к творчеству дизайнера снова возрос, так как его архивные наряды стали носить такие звезды, как Ким Кардашьян и Карди Би. Для Ким Мюглер даже создал новое платье, в котором она произвела фурор на Met Gala в 2019 году.


Канье Уэст и Ким Кардашьян в платье, созданном на заказ Тьерри Мюглером, на Met Gala в 2019 году

В прошлом году в Париже открылась выставка Thierry Mugler: Couturissime, посвященная творчеству модельера, где можно увидеть вещи из культовых коллекций.


Карди Би, Тьерри Мюглер и Ирина Шейк
Тьерри Мюглер и Ким Кардашьян

Первым новостью поделился блогер Lolaalex.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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