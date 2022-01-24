Умер французский модельер Тьерри Мюглер
Французский модельер и основатель бренда Mugler Тьерри Мюглер умер в возрасте 73 лет — об этом сообщается в официальном инстаграме дизайнера.
С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года,
— говорится в посте.
Агентство AFP со ссылкой на представителя кутюрье Жан-Батиста Ружо сообщает, что смерть наступила от естественных причин.
Свою первую коллекцию Мюглер представил в 1973 году, но расцвет его творчества пришелся на 1990-е годы, когда дизайнер стал приглашенным членом Синдиката высокой моды.
Созданные им наряды тогда стали и частью поп-культуры: их можно увидеть в клипе Джорджа Майкла Too Funky и фильме "Непристойное предложение" с Деми Мур.
20 лет назад Мюглер ушел из моды, взял себе имя Манфред и занялся созданием театральных и сценических костюмов. Он работал с Cirque du Soleil, был стилистом Бейонсе.
В последние годы интерес к творчеству дизайнера снова возрос, так как его архивные наряды стали носить такие звезды, как Ким Кардашьян и Карди Би. Для Ким Мюглер даже создал новое платье, в котором она произвела фурор на Met Gala в 2019 году.
В прошлом году в Париже открылась выставка Thierry Mugler: Couturissime, посвященная творчеству модельера, где можно увидеть вещи из культовых коллекций.
Первым новостью поделился блогер Lolaalex.