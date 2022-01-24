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В Москве стартовал "Блог-уикенд" – финал проекта "ТопБЛОГ"

В Москве стартовал "Блог-уикенд" – финал проекта "ТопБЛОГ"

В Москве сегодня стартует финал проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Мероприятие, получившее название "Блог-уикенд" продлится до 25 января в онлайн-формате – на основе игры Minecraft.

Для участников проекта в виртуальном пространстве создали реальность, в которой финалисты проведут встречи с партнерами и будут работать над своими кейсами. Генеральный директор АНО РСВ Алексей Комиссаров рассказал, что ребят ожидает три дня продуктивной работы, а благодарить за поддержку проекта стоит блогеров и партнеров.


"Впервые финал проекта платформы "Россия – страна возможностей" проходит в формате компьютерной игры. Мы использовали точную копию локаций Москвы на платформе Minecraft, чтобы участники полностью погрузились в атмосферу проекта "ТопБЛОГ". Еще одной технологией станут VK Звонки, при поддержке компании VK мы создадим связи между участниками и их звездными наставниками", – сказал он.

До этого на платформе Minecraft уже прошла виртуальная экскурсия в музей-заповедник "Царицыно" – была воссоздана точная копия архитектурного ансамбля и ландшафтов заповедника, поддержку оказало само руководство музея. 23 января в рамках первого дня финала прошла церемония открытия в виртуальной модели НИУ "Высшая школа экономики". Запись ее трансляции доступна ВКонтакте.

В заключительный день финала, 25 января, пройдет гранд-защита кейсов – сначала эксперты оценят рекламные работы конкурсантов и оценят их лайками и дизлайками, а затем состоится питчинг, в рамках которого лучшие участники защитят свои кейсы и предстанут перед жюри.

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По материалам: uposters.ru

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