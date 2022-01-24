В UBS предупредили об «апокалиптичной криптозиме»

Ослабление аргументов в пользу биткоина как валюты и инфляционного хеджа на фоне ужесточения политики ФРС говорит о потенциальном наступлении «криптозимы». Об этом заявили аналитики банка UBS, пишет Business Insider.

Эксперты предупредили, что текущее снижение будет отыгрываться «годы» из-за переосмысления инвесторами цифровых активов. В частности, они отметили ограниченное предложение и высокую волатильность биткоина в качестве барьеров для обретения статуса «лучших денег».

Повышение ФРС ключевой ставки усилит интерес к доллару и заставит усомниться в привлекательности цифрового золота как средства сбережения. Среди других упомянутых факторов — «недостатки в лежащей в его основе технологии», а также пересмотр регулирования, который способен затормозить развитие отрасли.

В инвестиционном банке отметили, что из-за децентрализованного дизайна блокчейна технологию трудно масштабировать, поскольку все участники должны контролировать и проверять транзакции. В вопросе регулирования аналитики отметили необходимость усиления надзора властей для защиты потребителей и финансовой стабильности.

«Стейблкоины и DeFi-проекты в ближайшие месяцы, похоже, почти наверняка столкнутся с давлением властей», — спрогнозировали специалисты.

В UBS допустили, что текущим ослаблением к $34 000 c рекордных $69 000 в ноябре биткоин не ограничится. На рынке может наступить криптозима. В последний раз продолжительный период удешевления цифровых активов случился в конце 2017 года. Тогда биткоин подешевел с $20 000 до $4000 и ниже.

Аналитики напомнили, что именно стимулы ФРС сыграли ключевую роль в ралли рынка, начиная с конца 2020 года.

Напомним, стратег Bloomberg спрогнозировал рост цены биткоина до $100 000 в 2022 году. Он выразил уверенность, что цифровое золото выиграет от коррекции фондового рынка на 10%-20%.

Ранее в инвестиционной компании Invesco допустили падение биткоина ниже $30 000 в 2022 году, поскольку «пузырь в активе сдувается».



