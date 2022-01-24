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Валерий Николаев в очередной раз стал отцом

Валерий Николаев в очередной раз стал отцом
Актер Валерий Николаев поделился радостной новостью. Звезда сериала «День рождения Буржуя», 56-летний актер Валерий Николаев участвует в новом сезоне проекта телеканала «Россия» «Танцы со звездами». Его партнершей стала хореограф Александра Акимова. В программе, которая вышла в эфир в это воскресенье, 23 января, Валерий Николаев сообщил сенсационную новость. Оказывается, он вновь стал отцом. Радостное событие произошло летом минувшего года. Члены жюри проекта «Танцы со звездами» сделали замечание паре, после которого Валерий Николаев и решился на откровение. Судьи отметили, что между актером и его партнершей Александрой Акимовой чувствуется напряжение, которое, скорее всего, происходит и в жизни.
Валерий Николаев и Александра Акимова «Мы репетируем с Сашиным молодым человеком. А меня ждет дома жена с семимесячным сыном. Поэтому искры искрами, а потом по домам», — признался вдруг Валерий Николаев. Напомним, Валерий Николаев в четвертый раз женился осенью 2014 года. Супругой актера стала воздушная гимнастка Эльмира Земскова, которая младше мужа на 19 лет. Сын стал вторым ребенком актера. У Валерия Николаева есть взрослая дочка от брака с актрисой и режиссером Ириной Апексимовой.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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