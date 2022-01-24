Вещи, которые нужно выбросить, потому что они превращают кухню в барахолку

1. Пустые банкиЕсли хозяйка занимается консервацией, в ее арсенале обязательно должны быть стеклянные банки. В ином случае, коллекционировать пустую тару нет никакого смысла. Вместо того, чтобы выбрасывать банки из-под купленной томатной пасты, маринованных грибов или огурцов, мы складируем их в кухонных шкафчиках, надеясь, что когда-нибудь они нам обязательно понадобятся. Как показывает практика, звездный час стеклянных емкостей так и не приходит, зато с каждым месяцем их становится все больше и больше.Хорошо подумайте, действительно ли вы нуждаетесь в подобной таре. Если она находится в вашей квартире просто для галочки, лучше избавьтесь от нее. Кухня станет намного чище, уютнее и просторнее. Плюс в ней освободится место для действительно полезных вещей.2. Грязные полотенца и прихваткиБез этих маленьких помощников процесс приготовления еды вряд ли смог бы состояться. Давайте рассуждать логически: нам постоянно нужно вытереть пятно, взять горячую посуду, подложить что-то под сковороду или кастрюлю, снятую с плиты – и вот здесь полотенца и прихватки приходятся как нельзя кстати. Однако у них есть большой минус – из-за постоянного контакта с водой, жиром, напитками, соком овощей, текстиль очень быстро приходит в негодность. Прихватки и полотенца не только пропитываются различными загрязнениями, но также растягиваются, выцветают, становятся неприятными на ощупь. Поэтому такие вещи обязательно нужно своевременно менять. Даже если они дороги вам, как чей-то подарок, не оставляйте их на кухне, чтобы не портить интерьер комнаты.3. Старые разделочные доскиУвы, разделочные доски не живут вечно. У них, как и любой другой вещи, есть свой срок годности. И чем безалабернее мы относимся к правилам эксплуатации и ухода, тем меньше они служат. Так, например, деревянные доски не должны часто контактировать с водой, иначе со временем они разбухают. Также их нельзя хранить рядом с плитой, чтобы дерево не растрескалось, и на сушилке для посуды, так как из-за повышенной влажности может появиться плесень. Неприятный запах стоит удалять не моющим средством, а с помощью лимона, крупной соли или соды. Они отлично нейтрализуют рыбу, чеснок и лук.Не менее важно иметь несколько досок для нарезки разных продуктов. На кухне должна присутствовать отдельная разделочная доска для рыбы, для мяса, для хлеба, для овощей и фруктов. Идеально, если они разных цветов или со специальными отметками, чтобы вы не путались.Поэтому, как только вы заметите, что на доске появились глубокие царапины, они стали выглядеть неопрятно и неприятно пахнуть, самое время обновить девайс. Новенькие экземпляры сразу освежат кухню и сделают ее красивой и аккуратной.4. Магниты и записки на холодильникеКогда думаешь, какую вещь привезти из отпуска, чтобы она напоминала о путешествии, первой в голову приходит мысль о магнитиках. Дешево и сердито. Однако, кроме как на холодильник, их повесить некуда. Вот так у вас собирается целая коллекция магнитов, которая со временем заполняет всю дверцу бытовой техники. И вместе с этим приходит чувство хаоса и беспорядка, которое не исчезает даже после генеральной уборки.То же самое касается всевозможных записок самому себе о том, что нужно купить яйца, не забыть отвезти кота к ветеринару на прививку, позвонить в налоговую и так далее. На первый взгляд кажется, что такие стикеры существенно облегчают жизнь, но на самом деле никакой пользы от них нет. Вы не только забываете смотреть на эти записки, но также провоцируете бардак на кухне, так как стикеры придают ей неряшливый внешний вид.Самый оптимальный вариант – пользоваться органайзером в смартфоне. Это намного практичнее и удобнее, так как телефон всегда под рукой. Плюс на кухне не будет никакого мусора. Что касается магнитов, то для них лучше купить специальную магнитную доску, чтобы они смотрелись красиво и аккуратно.5. Пластиковые контейнерыКонтейнеры являются невероятно удобными не только когда речь идет о посуде, в которой можно взять обед на работу, но также в вопросах хранения. Хозяйки рассказывают, что используют емкости для хранения остатков ужина в холодильнике, чтобы блюдо не заветрелось, нарезанные овощи, бутерброды и прочее. Также контейнеры отлично подходят для сыпучих продуктов.Однако во всем нужно знать меру. Если коллекция пластиковых емкостей превышает ваши потребности и медленно, но уверенно начинает «оккупировать» пространство на кухне, причиняя неудобства, самое время собрать контейнеры в пакет и отдать на переработку. Также не стоит хранить старые, поломанные контейнеры или экземпляры без крышек. Вряд ли они вам пригодятся в хозяйстве.6. ПакетыНа тему «пакетов с пакетами» появилось множество шуток, мемов и анекдотов. Наверняка, вы также относитесь к той категории хозяек, которые осторожно развязывают узелочки, чтобы случайно не порвать пакет, а затем аккуратно складывают его и отправляют в коробку к своим «собратьям». Не спорим, вещь действительно нужная, и когда-нибудь обязательно пригодится. Но не стоит превращать кухню в склад, занимая пакетами несколько ящиков, которые вы могли бы использовать для хранения столовых приборов, продуктов, кухонных гаджетов.В общем, посмотрите, сколько в вашем арсенале пакетов, и выбросьте половину. Можете оставить несколько штук для мусора и два-три средних на всякий случай. Поймите, пакеты копятся годами – вы постоянно просите их в супермаркете на кассе (хотя уже давно можно было купить специальную тканевую сумку для покупок), в них упаковывают одежду, обувь и другие вещи, которые вы приобретаете в магазине. А сколькими из этих пакетов вы пользуетесь второй раз? Надеемся, что наш намек достаточно прозрачен.7. Посуда со сколамиСкорее всего, на вашей кухне тоже можно найти несколько тарелок со сколами и пару кружек с трещинами. Пить и есть из такой посуды небезопасно – сколы могут поцарапать губы, а чашка с трещиной – лопнуть, когда вы будете наливать в нее кипяток. Кроме того, мыть такую посуду очень сложно, да и хранить ее в доме – плохая примета. Считается, что из-за этого уходят счастье и достаток. Возникает вопрос – почему посуда со сколами до сих пор хранится на вашей кухне? Да, возможно вы и не суеверный человек, однако кроме примет было еще несколько «против» подобных тарелок и чашек. Поэтому будет лучше, если уже сегодня они окажутся в мусорном ведре.Иногда привычные нам вещи становятся не только обыденными, но и воспринимаются,