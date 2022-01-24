Виктория Боня высказалась об Алене Водонаевой

Модель Виктория Боня рассказала о шоу «Дом 2». После недавнего примирения заклятых врагов Алены Водонаевой и Виктории Бони, последняя не упускает возможности сделать подруге приятное. 42-летняя ведущая не раз признавалась: она уже и не помнит, что разрушило ее дружбу с Аленой. Именно поэтому Боня в какой-то момент и решила положить конец вражде. Женщины пообщались, помирились, Виктория окрестила произошедшее «воссоединением года»... И с этого момента осыпает комплиментами бывшую коллегу по «ДОМу-2», начиная с ее эффектного внешнего вида, заканчивая стойким характером. Так, в YouTube-шоу «Детали» Боня в очередной раз упомянула о новоиспеченной подруге.Алена Водонаева Телешоу, на котором они встретились, по мнению блогера, многим обязано Алене: «Водонаева сделала этот проект. Если бы не Алена, этот проект так бы далеко не зашел. Вот представьте, она не пришла. Он бы через три месяца и закончился как и планировался». Боня назвала и причины. Ведущая уверена, что личность Водонаевой добавила телепроекту огня, вот рейтинги и выросли: «Благодаря ей и тем эмоциям, которые она вызывала у людей, был такой интерес. Ольга Бузова, не обижайся!». По мнению Бони, мирный настрой Бузовой не способствовал популяризации «ДОМа-2». «Ольга была такая куколка: вся добрая, всегда позитивная, юная. А Аленка такая стервозная пришла, и вот мужчины зависали у экранов, глядя на нее», — поделилась ведущая в интервью проекту «Детали».