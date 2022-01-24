Вундеркинды из СССР, которые покорили мир своей гениальностью

Лев Ландау (1908-1968)Ученик Нильса Бора, лауреат Нобелевской премии в области физики, Лев Ландау по праву носит негласное звание первого ребёнка-вундеркинда в Советском Союзе. Будучи тринадцатилетним подростком, он окончил десятилетку. В 14 лет он поступил сразу на два факультета Бакинского университета: химический и физико-математический. Юный бакинец создавал прецедент на прецеденте в советском обществе.За особые успехи в учёбе Ландау перевели из Бакинского в Ленинградский университет, который он окончил в 1927 году. Зрелые годы Лев Давидович посвятил физике. За свои выдающиеся достижения учёный был удостоен звания Героя Социалистического Труда, получил три государственные премии, звание, был избран членом Советской, Датской, Голландской и Американской академий наук.Александр Дворак (1956-н. в.)Александр Дворак был блестящим и уникальным советским подростком, который поступил на механический факультет Киевского университета в возрасте 12 лет. Ещё в детстве учителя отмечали его способность к наукам и хвалили за хорошую память. В то время, как его одноклассников оставляли на второй год, чудо-ребёнок проходил школьную программу двух классов за один год.Впрочем, и остальные члены семьи Двораков не были обделены талантами. Так, его старшая сестра Татьяна поступила на механический факультет в 13 лет. А младший брат Володя опережал ровесников на 3-4 года. Сейчас Дворак — автор более 70 научных публикаций, в их числе 6 учебных пособий по основным разделам курса высшей математики. Однако его феномен остался в прошлом, вместе с Советским Союзом.Илья Фролов (1956-н. в.)Илья Фролов прославился в Советском Союзе как ещё один юный математик-вундеркинд, поступивший в Куйбышевский университет в возрасте 14 лет. Судьба этого юноши полна парадоксов. Он родился в семье гуманитариев, учился в обычной общеобразовательной школе, но вскоре проявил необыкновенные способности, перейдя из 8 класса в 10-й. Благодаря этому в 14 лет Илья смог поступить на механический факультет Куйбышевского государственного университета.Илья был единственным абитуриентом машиностроительного факультета, сдавшим все вступительные предметы с отличием. К моменту поступления в вуз он уже в совершенстве владел высшей математикой на уровне 1 курса. Сейчас о судьбе экс-вундеркинда мало что известно.Константин Славин (1970-н. в.)В 12 лет Константин Славин стал студентом Азербайджанского государственного медицинского университета в Баку. Во всём Союзе он известен как блестящий врач, нейрохирург и золотой медалист. Славин пошёл в школу раньше своих сверстников (в 1974 году для этого требовалось специальное разрешение Министерства образования). Он сдал экзамены экстерном и завершил свою программу в ускоренном темпе.Славин окончил институт с красным дипломом, учился в Москве, работал в Боткинской больнице и посвятил свою диссертацию лазерной хирургии периферических нервов. После распада Советского Союза Константин приехал в США по приглашению Иллинойского университета. В 2006 году он стал главой Российско-американской медицинской ассоциации. На данный момент он успешно продолжает свою медицинскую карьеру.Гата Камский (1974-н. в.)Человек, «сделанный» своим отцом. Именно родителю Гата обязан своими успехами в жизни. Ведь отец продумал режим дня сына так, чтобы тот мог всесторонне развиваться. Уже через два года обычный мальчик из Новокузнецка начал обгонять своих ровесников. В 12 лет он стал чемпионом СССР по шахматам среди юниоров, а в шестнадцать — гроссмейстером.В 1989 году молодой человек эмигрировал в США, где в 1996 году проиграл Анатолию Карпову, после чего впал в депрессию. Камский не прикасался к любимой игре почти 10 лет. За это время он успел окончить престижную юридическую школу и открыть собственную фирму. Камский живёт с семьёй на Лонг-Айленде, США.Саша Путря (1977-1989)К сожалению, судьба этой полтавской художницы не была к ней благосклонна. За свои короткие 11 лет жизни юная Саша Путря написала более 2 тысяч картин. В 3 года юное дарование уже проявляла свой талант выдающегося живописца. Девочка создавала произведения искусства с раннего детства. Примечательно, что она никогда не срисовывала с натуры, а всегда полагалась только на собственную фантазию. Люди, животные, пейзажи — всё это буквально жило в её голове. В основном её сюжеты были навеяны индийскими мотивами, восточными танцами и богом Шивой.В пятилетнем возрасте Саше диагностировали страшную болезнь — острый лейкоз. На протяжении семи лет врачи и родители боролись за жизнь девочки. Между химиотерапией, медицинскими обследованиями, анализами и больницами маленькая художница всегда находила время для холста и красок. Несмотря на юный возраст, она понимала, что жить ей оставалось недолго. Перед смертью Саша попросила не грустить и отпустить её. Саши не стало в январе 1989 года. Но даже после смерти её картины увидели весь мир.Савелий Косенко (1980-н. в.)Детей-вундеркиндов, которые добились успеха во взрослой жизни, можно пересчитать по пальцам одной руки. К таким можно отнести именитого физика Савелия Косенко. В 2 года маленький москвич умел читать, а в 7 лет уже составлял программы на домашнем компьютере. В 11 лет Савелий стал студентом первого курса Московского политехнического института. В том же возрасте ребёнок написал учебник по физике, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса.Шестнадцатилетний юноша с успехом окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана. Всех этих достижений не было бы, если бы родители Косенко, учителя математики и физики, не вкладывали в образование сына своё время и силы. На данный момент Савелий Косенко проживает в Канаде. Он — успешный бизнесмен, руководитель успешных компаний. Мужчина не любит говорить о своём детстве, ведь как такового его у Савелия не было.