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15 фотографий кошек, которые являются настоящими мастерами игры в прятки

15 фотографий кошек, которые являются настоящими мастерами игры в прятки

Кошки известны своим странным поведением. Например, протискиваются в самые странные места, спят на деревьях, обладают загадочной кошачьей логикой и используют ее в своих интересах. Но они наши самые любимые пушистые комочки на этой планете, и эта врожденная причудливость делает их еще более привлекательными.

На этот раз мы рассмотрим еще одну кошачью сверхспособность, которая продолжает сбивать с толку своих владельцев, и это то, как кошки сливаются с окружающей средой.

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13. *колона посредине, в самом верху*

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По материалам: Юмор

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