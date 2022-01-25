16 случаев, когда люди встречали странные и забавные объявления, и оставить их без внимания просто невозможно
Народный креатив не знает пределов и границ. Особенно хорошо он проявляется в составлении объявлений, ведь порой можно встретить такие экземпляры, что даже не знаешь, как на них реагировать. Мы собрали для вас случаи, когда люди не проигнорировали белые бумажки на стенах и нашли настоящие шедевры. Наслаждайтесь!
Чтобы между ними возникла химия
Скидка!
Хлеба и арбузов
Могли бы курить немерзкие…
Ожидание и реальность
Без объявления и не скажешь…
Объявление для орков
Много хлеба не бывает
Лайфхак по борьбе с шумными соседями
Точно этот Азамат?
Маленький предприниматель
Детские записки частенько вызывают умиление. У нас есть история о девочке, которая пошла за ключами к бабушке, а лыжи оставила в подъезде вместе с трогательным объявлением. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Объявление в подъезде
Не очень-то и хотелось…
Внимание,конкурс!
Щедрое предложение от риелтора
Изящно
Иногда люди встречаются не только с забавными объявлениями, но и с сообщениями от компаний, из которых так и веет пассивной агрессией. У нас есть об этом пост.