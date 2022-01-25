16 случаев, когда люди встречали странные и забавные объявления, и оставить их без внимания просто невозможно

Народный креатив не знает пределов и границ. Особенно хорошо он проявляется в составлении объявлений, ведь порой можно встретить такие экземпляры, что даже не знаешь, как на них реагировать. Мы собрали для вас случаи, когда люди не проигнорировали белые бумажки на стенах и нашли настоящие шедевры. Наслаждайтесь!

Чтобы между ними возникла химия

Скидка!

Хлеба и арбузов

Могли бы курить немерзкие…

Ожидание и реальность

Без объявления и не скажешь…

Объявление для орков

Много хлеба не бывает

Лайфхак по борьбе с шумными соседями

Точно этот Азамат?

Маленький предприниматель

Детские записки частенько вызывают умиление. У нас есть история о девочке, которая пошла за ключами к бабушке, а лыжи оставила в подъезде вместе с трогательным объявлением. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Объявление в подъезде

Не очень-то и хотелось…

Внимание,конкурс!

Щедрое предложение от риелтора

Изящно

Иногда люди встречаются не только с забавными объявлениями, но и с сообщениями от компаний, из которых так и веет пассивной агрессией. У нас есть об этом пост.