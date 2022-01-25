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Александр Мясников рассказал, как курение влияет на мужское достоинство

Александр Мясников рассказал, как курение влияет на мужское достоинство
Ведущий Александр Мясников высказался о мужском достоинстве. Врач в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» заявил, что половой член мужчины уменьшается, если человек курит продолжительное время. Ведущий Андрей Малахов привел в пример жителя США, который уверяет, что после коронавируса его половой член уменьшился на четыре сантиметра. «Кстати, на самом деле вполне возможно. Я говорю, что десять лет курения уменьшают длину мужского достоинства на сантиметр — имеется в виду, что сосуды сужаются, эрекция падает», сказал Александр Мясников.
Александр Мясников Как отметил Александр Мясников, сейчас модно все сваливать на коронавирус. «Чуть что — сразу коронавирус. Постковидные ограничения — это диагноз исключения. Надо помнить. Хороший врач не спишет плохое самочувствие на погоду, возраст и перенесенный коронавирус», — заявил Александр Мясников. Напомним, что один из американцев, который не был привит от коронавируса, заявил, что его мужское достоинство уменьшилось на четыре сантиметра после перенесенного заболевания. Это активно обсуждалось в СМИ.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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