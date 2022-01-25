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Анна Снаткина показала, на что способна ее 8-летняя дочь

Анна Снаткина показала, на что способна ее 8-летняя дочь
38-летняя актриса Анна Снаткина похвасталась способностями 8-летней дочери Вероники, серьезно занимающейся художественной гимнастикой. Татьяна Снаткина и ее муж, 47-летний телеведущий Виктор Васильев, воспитывают восьмилетнюю дочь. Вероника всерьез занимается художественной гимнастикой. Анна с дочерью побывали в Музее иллюзий, где девочка от души повеселилась. Она фотографировалась с гигантской губной помадой и в огромной розовой чашке. «Утренняя чашечка кофе, чая или просто принять ванну☺️.Рецепт хорошего настроения от Вероники ❤️🍓», — написала Снаткина.
Вероника Васильева Вероника в стильном спортивном костюме также показала свои способности. Она встала на руки и сделала горизонтальный шпагат.
Вероника Васильева «Опа 🤸✌️☺️» — подписала фото актриса. Поклонники ведущей актрисы Московского Губернского театра похвалили Веронику. Многие пророчат девочке успехи в гимнастике. «Вот так умничка👍», «Класс 👏👏👏», «Браво! Прекрасная растяжка», «Крутяк 😊👍», «Вау! Ничего себе шпагат!», «Какая очаровательная у вас дочь, очень позитивная! Вся ваша семья очень нравится», «Будущая чемпионка!», «Скоро на Олимпиаду поедет. Все медали наши будут!» — написали пользователи в комментариях.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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