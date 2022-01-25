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Анонсирована Breakout: Recharged — новая игра Atari для Xbox

Анонсирована Breakout: Recharged — новая игра Atari для Xbox


Издательство Atari и разработчики Adamvision Studios и SneakyBox анонсировали свой новый мультиплатформенный проект — Breakout: Recharged. Игра выходит на всех актуальных игровых платформах, в том числе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Релиз состоится уже через несколько недель — 10 февраля 2022 года.

Согласно описанию игры, проект Breakout: Recharged является классической игрой о «ломании кирпичиков». Игроки должны управлять платформой внизу, при этом разбивать «кирпичики» можно не только при помощи шарика, но и при помощи различных дополнительных оружий — рельсовые пушки, самонаводящиеся ракеты, взрывчатка. В игре более 50 уровней, есть локальный мультиплеер.

Breakout: Recharged уже доступна для предварительного заказа в Microsoft Store. Стоимость игры по предзаказу — $8,99.

Breakout: Recharged

Дедушка игр о ломании кирпичиков вернулся с новыми, сложнейшими испытаниями! В игре Breakout: Recharged новая графика, мощные усилители и оригинальная музыка удостоенного наград видеоигрового композитора Меган Макдаффи.
Перейти в Microsoft Store


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По материалам: newxboxone

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