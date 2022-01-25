Battlefield 2042 на Xbox растерял аудитория — игра вылетела из ТОПов





В последнее время много новостей и инсайдов о проблемах у игры Battlefield 2042, при этом на всех платформах. Известный инсайдер по Battlefield Том Хендерсон в рамках недавнего видео говорил, что суммарно на всех платформах сейчас играет около 50 тысяч человек, в среднем, тогда как в режиме Hazard Zone онлайн вовсе составляет 400 человек.

Один из пользователей Resetera обратил внимание на еще один показатель популярности игры, на сей раз связанный с приставками Xbox. У Microsoft на сайте можно посмотреть ТОП самых популярных игр прямо сейчас, и для Battlefield 2042 результаты довольно печальные:

В ТОП-50 на территории США игры Battlefield 2042 вообще нет.В ТОП-50 на территории Великобритании игра Battlefield 2042 на 44 месте.В ТОП-50 на территории России игры Battlefield 2042 тоже нет, но в ТОПе есть Battlefield V (29 место) и Battlefield 1 (49 место).

Отметим, что игра вышла всего пару месяцев назад, и отсутствие в ТОП-50 игры Battlefield спустя 2 месяца после релиза весьма необычно.