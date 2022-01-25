Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Battlefield 2042 на Xbox растерял аудитория — игра вылетела из ТОПов

Battlefield 2042 на Xbox растерял аудитория — игра вылетела из ТОПов


В последнее время много новостей и инсайдов о проблемах у игры Battlefield 2042, при этом на всех платформах. Известный инсайдер по Battlefield Том Хендерсон в рамках недавнего видео говорил, что суммарно на всех платформах сейчас играет около 50 тысяч человек, в среднем, тогда как в режиме Hazard Zone онлайн вовсе составляет 400 человек.

Один из пользователей Resetera обратил внимание на еще один показатель популярности игры, на сей раз связанный с приставками Xbox. У Microsoft на сайте можно посмотреть ТОП самых популярных игр прямо сейчас, и для Battlefield 2042 результаты довольно печальные:



В ТОП-50 на территории США игры Battlefield 2042 вообще нет.



В ТОП-50 на территории Великобритании игра Battlefield 2042 на 44 месте.



В ТОП-50 на территории России игры Battlefield 2042 тоже нет, но в ТОПе есть Battlefield V (29 место) и Battlefield 1 (49 место).

Отметим, что игра вышла всего пару месяцев назад, и отсутствие в ТОП-50 игры Battlefield спустя 2 месяца после релиза весьма необычно.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

В Хакасии в этом году отремонтируют 11 школьных спортивных залов
В Хакасии в этом году отремонтируют 11 школьных спортивных залов
Диму Билана заподозрили в служебном романе
Диму Билана заподозрили в служебном романе
Стефания Маликова показала, как отпраздновали 4-летие ее любимого брата Марка
Стефания Маликова показала, как отпраздновали 4-летие ее любимого
Battlefield 2042 на Xbox растерял аудитория — игра вылетела из ТОПов
Battlefield 2042 на Xbox растерял аудитория — игра вылетела из ТОПов
Workshop Simulator выйдет на приставках Xbox уже в марте
Workshop Simulator выйдет на приставках Xbox уже в марте
Что делают на Старый Новый год для привлечения удачи и денег
Что делают на Старый Новый год для привлечения удачи и денег
Как зимой можно гадать на кладбище
Как зимой можно гадать на кладбище
Пять видов оружия, которое чаще всего подводило в бою
Пять видов оружия, которое чаще всего подводило в бою
О пользе новостных сайтов
О пользе новостных сайтов
Александр Мясников рассказал, как курение влияет на мужское достоинство
Александр Мясников рассказал, как курение влияет на мужское
Дана Борисова едко прокомментировала скандал с Анастасии Волочковой
Дана Борисова едко прокомментировала скандал с Анастасии Волочковой
Интересные идеи из разных стран мира
Интересные идеи из разных стран мира

Топ на сегодня

Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов
11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января 2022 года расскажут, чего нельзя делать
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января
Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения «ИжТрэвел.18»
Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения
Как зимой можно гадать на кладбище
Как зимой можно гадать на кладбище

Еще по теме

Игроки с консолями Xbox Series X массово жалуются на Battlefield 2042
Сравнение Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5
Battlefield 2042 теперь доступна для всех игроков на Xbox One и Xbox Series X | S
Halo Infinite популярнее Battlefield 2042 в Steam