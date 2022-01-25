Биатлонист-антиваксер отказался от Олимпиады ради своих убеждений

Вадим Карасев

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года в смешанной эстафете словенский биатлонист Клемен Бауэр решил не ехать на Олимпиаду в Пекин, так как он не хочет вакцинироваться от коронавируса. При этом Игры в КНР могли стать пятыми в карьере спортсмена.

"Я уверен в своей иммунной системе и верю в естественный защитный барьер. Однако я ни в коем случае не готов неизвестным, непроверенным образом без нужды вмешиваться в свой организм. Я искренне уважаю решение каждого человека и принимаю последствия своего решения с полной ответственностью", - написал Бауэр в Instagram.

Прививка от COVID-19 является обязательной для участников Олимпийских игр. Биатлонист из Словении, которому в январе исполнилось 36 лет, принимал участие в четырех предыдущих Олимпиадах подряд, а в личных гонках его лучшим достижением было четвертое место в спринте в Ванкувере.

Ранее Ruposters писал, что лидер итальянских антипрививочников умер от коронавирусной инфекции.

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