Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Биатлонист-антиваксер отказался от Олимпиады ради своих убеждений

Биатлонист-антиваксер отказался от Олимпиады ради своих убеждений

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года в смешанной эстафете словенский биатлонист Клемен Бауэр решил не ехать на Олимпиаду в Пекин, так как он не хочет вакцинироваться от коронавируса. При этом Игры в КНР могли стать пятыми в карьере спортсмена.

"Я уверен в своей иммунной системе и верю в естественный защитный барьер. Однако я ни в коем случае не готов неизвестным, непроверенным образом без нужды вмешиваться в свой организм. Я искренне уважаю решение каждого человека и принимаю последствия своего решения с полной ответственностью", - написал Бауэр в Instagram.


Прививка от COVID-19 является обязательной для участников Олимпийских игр. Биатлонист из Словении, которому в январе исполнилось 36 лет, принимал участие в четырех предыдущих Олимпиадах подряд, а в личных гонках его лучшим достижением было четвертое место в спринте в Ванкувере.

Ранее Ruposters писал, что лидер итальянских антипрививочников умер от коронавирусной инфекции.

Олимпиада в Пекине вакцинация биатлонист антипрививочник
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Биатлонист-антиваксер отказался от Олимпиады ради своих убеждений
Биатлонист-антиваксер отказался от Олимпиады ради своих убеждений
Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
Дана Борисова высказалась о парике и болезни Андрея Малахова
Дана Борисова высказалась о парике и болезни Андрея Малахова
Татьяна Лазарева превратилась в бабушку
Татьяна Лазарева превратилась в бабушку
Битва платьев: Ксения Собчак против Снежаны Георгиевой
Битва платьев: Ксения Собчак против Снежаны Георгиевой
Обувь для походов в горы
Обувь для походов в горы
ГБО и его окупаемость
ГБО и его окупаемость
Netflix прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
Netflix прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
Zenimax Online работает над проектом для Xbox по новой франшизе
Zenimax Online работает над проектом для Xbox по новой франшизе
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Козерогов
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Козерогов
Анонсирована Breakout: Recharged — новая игра Atari для Xbox
Анонсирована Breakout: Recharged — новая игра Atari для Xbox
Психологический хоррор MADiSON анонсировали к релизу на консолях
Психологический хоррор MADiSON анонсировали к релизу на консолях

Топ на сегодня

Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов
11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов
Виктория Боня высказалась об Алене Водонаевой
Виктория Боня высказалась об Алене Водонаевой
Лере Кудрявцевой срочно потребовалась медицинская помощь
Лере Кудрявцевой срочно потребовалась медицинская помощь
Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения «ИжТрэвел.18»
Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения

Еще по теме

Норвежский биатлонист Бьёрндален не выступит на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане
Шипулин заявил, что из-за ошибки упустил медаль для сборной РФ в смешанной эстафете
Тренеры сборной Норвегии могут не взять Бьёрндалена на Олимпиаду
Касперович: биатлонист Логинов повредил колено, восстановление займет минимум 10 дней