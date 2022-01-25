Blizzard создает игру на выживание в новой вселенной





У Blizzard в разработке сейчас находится сразу несколько проектов, релиз которых давно ждут игроки. Это и новые игры по франшизе Diablo (мобильная и четвертая номерная часть), и вторая часть Overwatch. Но имеется у Blizzard и несколько проектов, которые пока не представлены.

Сегодня на своем официальном сайте разработчики из Blizzard раскрыли информацию об одной из игр, которая пока не анонсирована. Сведений пока мало, представили игру в рамках новости о поиске новых специалистов. Говорится в этой новости, что:

Blizzard приступает к следующему заданию. Мы отправляемся в совершенно новую вселенную, где обитает совершенно новая игра на выживание для PC и консолей. Место, полное героев, которых нам еще предстоит встретить, историй, которые еще предстоит рассказать, и приключений, которые еще предстоит пережить. Огромное царство возможностей, ожидающее своего исследования.

Несколько раз в новости отмечается, что это проект в «новом мире». При этом указывается, что игра находится на начальной стадии развития.

Напомним, что Activision Blizzard должна стать частью Microsoft Gaming в 2023 году, если компании смогут закрыть сделку по покупке.