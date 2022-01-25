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Бывшая Андрея Макаревича рассказала о романе с ним

Бывшая Андрея Макаревича рассказала о романе с ним
Ксения Стриж рассказала о расставании с музыкантом Андреем Макаревичем. Российская артистка не раз крутила страстные любовные романы. Одним из самых известных ее избранников являлся Андрей Макаревич. В 90-е об этих отношениях говорила вся страна. Партнеры жили в гражданском браке четыре года, но до свадьбы дело так и не дошло. Будучи совсем молодой и неопытной, Ксения Стриж пережила серьезную психологическую травму. В студенческие годы у нее была интрижка с актером Алексеем Зеленовым. Тогда случилась беременность, но ребенок так и не появился на свет. Изначально Ксения Стриж помышляла об аборте, но все разрешилось само собой. Выкидыш произошел через три недели после зачатия. Любвеобильная девушка быстро оправилась после трагедии и через некоторое время закрутила роман с другим мужчиной — Андреем Макаревичем.
Андрей Макаревич «Если честно, я испытала облегчение. Вот честно, в той ситуации. Все, что ни делается — все к лучшему. Я к этому сама не прикасалась, это произошло само собой. Значит, это так и должно было быть. Вот и все», — заявила женщина на шоу «Судьба человека» через много лет. Ксения Стриж так ни разу и не познала счастье материнства, хотя дважды была замужем. А вот ее экс-возлюбленный Андрей Макаревич стал отцом уже трижды. Кроме того, недавно подтвердились слухи, что скоро у него появится еще один ребенок.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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