Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дана Борисова едко прокомментировала скандал с Анастасии Волочковой

Дана Борисова едко прокомментировала скандал с Анастасии Волочковой

Дана Борисова едко прокомментировала скандал с Анастасии Волочковой
По поводу пьяного дебоша Анастасии Волочковой высказалась, Дана Борисова. На днях балерина в угодила в очередной громкий скандал, устроив пьяный дебош на борту самолета. По этому поводу довольно резко высказалась Дана Борисова, которая давно не ладит с Анастасией Волочковой. Борисова уверена, что Волочкова страдает от алкогольной зависимости и ее надо спасать. «Пить надо меньше! Меньше надо пить!» — съязвила 45-летняя Дана, услышав о дебоше балерины в самолете.
Дана Борисова К слову, сама Анастасия считает, что ее на конфликт спровоцировали бортпроводники. На сторону Волочковой встал ее избранник по имени Сергей, который стал свидетелем произошедшего. «Мы с Настей сидели на своих местах, к ней подходили дети — пообщаться, сфотографироваться. Настя дарила им какие-то подарки. В какой-то момент она приспустила маску, чтобы выпить кофе. Потом пришел стюард и две девушки с камерами, начали снимать Настю без маски. Я спросил стюарда, сможет ли он пить кофе без маски. Я ему подал чашку, потом тоже взял камеру. Видно было, что этот молодой человек провоцировал нас на конфликт. Я грубо сказал ему об этом. Сидящие рядом дети испугались, один мальчик даже заплакал и убежал», — рассказывал мужчина «Известиям». Сейчас Анастасия Волочкова намерена наказать своих обидчиков за клевету. «Я это так не оставлю и подам в суд на человека, который нас провоцировал. Потому что был нанесен ущерб моей репутации, было потрачено мое время, и это, в конце концов, клевета! Нас задержали за то, что я уступила место ребенку, общалась с детьми и сняла маску, чтобы попить кофе», — сетовала блондинка.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Battlefield 2042 на Xbox растерял аудитория — игра вылетела из ТОПов
Battlefield 2042 на Xbox растерял аудитория — игра вылетела из ТОПов
Workshop Simulator выйдет на приставках Xbox уже в марте
Workshop Simulator выйдет на приставках Xbox уже в марте
Что делают на Старый Новый год для привлечения удачи и денег
Что делают на Старый Новый год для привлечения удачи и денег
Как зимой можно гадать на кладбище
Как зимой можно гадать на кладбище
Пять видов оружия, которое чаще всего подводило в бою
Пять видов оружия, которое чаще всего подводило в бою
О пользе новостных сайтов
О пользе новостных сайтов
Александр Мясников рассказал, как курение влияет на мужское достоинство
Александр Мясников рассказал, как курение влияет на мужское
Дана Борисова едко прокомментировала скандал с Анастасии Волочковой
Дана Борисова едко прокомментировала скандал с Анастасии Волочковой
Интересные идеи из разных стран мира
Интересные идеи из разных стран мира
Сколько стоит образ героев советских фильмов: подробный разбор "луков" знаменитых картин
Сколько стоит образ героев советских фильмов: подробный разбор
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января 2022 года расскажут, чего нельзя делать
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января
Как приготовить кутью на Крещенский сочельник 18 января 2022 года
Как приготовить кутью на Крещенский сочельник 18 января 2022 года

Топ на сегодня

Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов
11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января 2022 года расскажут, чего нельзя делать
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января
Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения «ИжТрэвел.18»
Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения
Бывшая советница американского президента Рейгана Сюзанна Масси стала гражданкой России
Бывшая советница американского президента Рейгана Сюзанна Масси стала

Еще по теме

Борисова считает, что Волочкова заядлая алкоголичка: «Ей все хуже и хуже»
Секрет на миллион - Дана Борисова (16.09.2017)
Анастасия Волочкова ответила на обвинения Даны Борисовой в зависимости
Дана Борисова пошла на мировую с Анастасией Волочковой