Дана Борисова едко прокомментировала скандал с Анастасии Волочковой

По поводу пьяного дебоша Анастасии Волочковой высказалась, Дана Борисова. На днях балерина в угодила в очередной громкий скандал, устроив пьяный дебош на борту самолета. По этому поводу довольно резко высказалась Дана Борисова, которая давно не ладит с Анастасией Волочковой. Борисова уверена, что Волочкова страдает от алкогольной зависимости и ее надо спасать. «Пить надо меньше! Меньше надо пить!» — съязвила 45-летняя Дана, услышав о дебоше балерины в самолете.Дана Борисова К слову, сама Анастасия считает, что ее на конфликт спровоцировали бортпроводники. На сторону Волочковой встал ее избранник по имени Сергей, который стал свидетелем произошедшего. «Мы с Настей сидели на своих местах, к ней подходили дети — пообщаться, сфотографироваться. Настя дарила им какие-то подарки. В какой-то момент она приспустила маску, чтобы выпить кофе. Потом пришел стюард и две девушки с камерами, начали снимать Настю без маски. Я спросил стюарда, сможет ли он пить кофе без маски. Я ему подал чашку, потом тоже взял камеру. Видно было, что этот молодой человек провоцировал нас на конфликт. Я грубо сказал ему об этом. Сидящие рядом дети испугались, один мальчик даже заплакал и убежал», — рассказывал мужчина «Известиям». Сейчас Анастасия Волочкова намерена наказать своих обидчиков за клевету. «Я это так не оставлю и подам в суд на человека, который нас провоцировал. Потому что был нанесен ущерб моей репутации, было потрачено мое время, и это, в конце концов, клевета! Нас задержали за то, что я уступила место ребенку, общалась с детьми и сняла маску, чтобы попить кофе», — сетовала блондинка.