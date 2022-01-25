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Дана Борисова высказалась о парике и болезни Андрея Малахова

Дана Борисова высказалась о парике и болезни Андрея Малахова
Телеведущая Дана Борисова давно общается с Андреем Малаховым, который в последнее время поправился и начал носить парик. Дана Борисова – частая гостья скандальных шоу, в том числе программы Андрея Малахова, так что телеведущего она видит с завидной регулярностью. В курсе знаменитость и о тех слухах, которые ходят вокруг звезды «России 1» — про его тяжелую болезнь, набор веса и выпадающие волосы. Однако Дана утверждает, что ничего страшного с ее коллегой не происходит и никакого парика он не носит. Борисова уточнила, что встречалась с Малаховым буквально неделю назад и смогла лично убедиться в том, что его шевелюра натуральная.
Дана Борисова и Андрей Малахов «Я видела его и две недели назад, и неделю назад, но не могу сказать, что меня что-то насторожило, напугало, удивило. Я читала, что-де Андрей носит парик и решила сама это проверить. Подошла к нему, типа, сделать селфи совместное. И все рассмотрела вблизи… Никакой это не парик, а свои натуральные волосы. Просто он пользуется сухим шампунем, который утяжеляет волосы и добавляет им объем. Плюс «воздушная» укладка дает эффект парика», — заверила Борисова. Опровергла  Дана и домыслы про возможное онкологическое заболевание, с которым якобы борется Малахов. «Гонят, что он плохо выглядит, говорят, что у него рак. Вообще не понимаю, кто и зачем распускает эти слухи», — возмутилась Дана в интервью Dni.ru. Напомним, на внешний вид телеведущего зрители обратили внимание еще осенью прошлого года. Шоумен, всегда бодрый и подтянутый, начал толстеть и изменил прическу, которая стала очень уж напоминать парик. А к новогодним праздникам телеведущий так сильно прибавил в весе,  что ему стали малы костюмы для съемок. Праздники же Малахов провел в Баден-Бадене вместе с семьей, отказавшись от отпуска в горах или у океана, чем еще больше обеспокоил публику, ведь, как известно, именно в Германию большинство звезд ездит лечиться от рака.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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