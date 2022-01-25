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Дату релиза A Memoir Blue из Game Pass снова перенесли

Дату релиза A Memoir Blue из Game Pass снова перенесли


Игра A Memoir Blue была изначально запланирована к релизу на приставках Xbox и других платформах в октябре 2021 года. После разработчики перенесли дату выхода игры на 10 февраля 2022 года. А сегодня снова объявили о том, что не успевают выпустить игру в срок. Теперь новая дата выхода A Memoir Blue — это 24 марта 2022 года.

A Memoir Blue — игра о сложных отношениях в семье. В игре расскажут историю девушки-спортсменки, которая погружается в свои воспоминания о проблемах, которые у нее были с матерью. Сама игра по геймплею представляет собой приключение с элементами головоломки. Разработчики обещают тяжелую историю, которая заставит игроков задуматься.

После релиза игра A Memoir Blue должна стать доступна в подписке Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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