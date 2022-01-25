Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Диму Билана заподозрили в служебном романе

Диму Билана заподозрили в служебном романе
По слухам, певец Дима Билан закрутил роман. Поклонникам артиста не дает покоя, что артист, недавно разменявший пятый десяток, до сих пор так и не связал себя узами брака. Певец утверждает, что у него были серьезные отношения, и однажды они с возлюбленной даже планировали детей, но выносить малышей девушка не смогла. Однако недавно в Сети появились другие слухи о личной жизни исполнителя. Поговаривают, что артист строит из себя заядлого холостяка, потому что на самом деле крутит роман со своей помощницей Аленой. Девушку часто видят рядом с Биланом на разных мероприятиях, однако внимание она к себе не привлекает и держится в стороне. Алена – миловидная блондинка, но, конечно, не чета тем звездным красоткам, которые окружают певца и снимаются в его клипах. Зато, по слухам, помощница артиста – верная и преданная и души в нем не чает, в общем, идеальная жена.
Дима Билан «Девушка, как нам пишут, простая. Зато наверняка верная фанатка и в глаза смотрит покорно, а это самое главное. Где ж тебе уже лучше найти? Прошло время!», — рассуждают авторы Telegram-канала Yobajur. К тому же после свадьбы у Билана наконец-то появится рядом человек, который будет о нем заботиться и поддерживать его, ведь в последнее время артист пал духом из-за пьяных скандалов с его участием. Шумиха вокруг выступлений певца в нетрезвом виде даже вынудила его признаться в пагубной зависимости. Артист рассказал, что уже несколько лет «прикладывается к бутылке» и даже посещает специалиста, чтобы вылечиться, но пока существенного прогресса не добился.  
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

В Хакасии в этом году отремонтируют 11 школьных спортивных залов
В Хакасии в этом году отремонтируют 11 школьных спортивных залов
Диму Билана заподозрили в служебном романе
Диму Билана заподозрили в служебном романе
Стефания Маликова показала, как отпраздновали 4-летие ее любимого брата Марка
Стефания Маликова показала, как отпраздновали 4-летие ее любимого
Battlefield 2042 на Xbox растерял аудитория — игра вылетела из ТОПов
Battlefield 2042 на Xbox растерял аудитория — игра вылетела из ТОПов
Workshop Simulator выйдет на приставках Xbox уже в марте
Workshop Simulator выйдет на приставках Xbox уже в марте
Что делают на Старый Новый год для привлечения удачи и денег
Что делают на Старый Новый год для привлечения удачи и денег
Как зимой можно гадать на кладбище
Как зимой можно гадать на кладбище
Пять видов оружия, которое чаще всего подводило в бою
Пять видов оружия, которое чаще всего подводило в бою
О пользе новостных сайтов
О пользе новостных сайтов
Александр Мясников рассказал, как курение влияет на мужское достоинство
Александр Мясников рассказал, как курение влияет на мужское
Дана Борисова едко прокомментировала скандал с Анастасии Волочковой
Дана Борисова едко прокомментировала скандал с Анастасии Волочковой
Интересные идеи из разных стран мира
Интересные идеи из разных стран мира

Топ на сегодня

Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов
11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января 2022 года расскажут, чего нельзя делать
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января
Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения «ИжТрэвел.18»
Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения
Как зимой можно гадать на кладбище
Как зимой можно гадать на кладбище

Еще по теме

Дима Билан не должен жениться, считает Яна Рудковская
Дима Билан попал в больницу с бронхитом
Дима Билан расстался с возлюбленной после 10 лет отношений
Ксения Собчак высказалась о скандале с Димой Биланом