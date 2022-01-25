Диму Билана заподозрили в служебном романе

По слухам, певец Дима Билан закрутил роман. Поклонникам артиста не дает покоя, что артист, недавно разменявший пятый десяток, до сих пор так и не связал себя узами брака. Певец утверждает, что у него были серьезные отношения, и однажды они с возлюбленной даже планировали детей, но выносить малышей девушка не смогла. Однако недавно в Сети появились другие слухи о личной жизни исполнителя. Поговаривают, что артист строит из себя заядлого холостяка, потому что на самом деле крутит роман со своей помощницей Аленой. Девушку часто видят рядом с Биланом на разных мероприятиях, однако внимание она к себе не привлекает и держится в стороне. Алена – миловидная блондинка, но, конечно, не чета тем звездным красоткам, которые окружают певца и снимаются в его клипах. Зато, по слухам, помощница артиста – верная и преданная и души в нем не чает, в общем, идеальная жена.Дима Билан «Девушка, как нам пишут, простая. Зато наверняка верная фанатка и в глаза смотрит покорно, а это самое главное. Где ж тебе уже лучше найти? Прошло время!», — рассуждают авторы Telegram-канала Yobajur. К тому же после свадьбы у Билана наконец-то появится рядом человек, который будет о нем заботиться и поддерживать его, ведь в последнее время артист пал духом из-за пьяных скандалов с его участием. Шумиха вокруг выступлений певца в нетрезвом виде даже вынудила его признаться в пагубной зависимости. Артист рассказал, что уже несколько лет «прикладывается к бутылке» и даже посещает специалиста, чтобы вылечиться, но пока существенного прогресса не добился.