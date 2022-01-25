Для учеников 7–11-х классов московских школ пройдет турнир Business day

Для учеников 7–11-х классов московских школ пройдет турнир Business day, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Участники турнира сыграют в настольную стратегическую игру, где нужно первым создать успешную бизнес-империю, открыв семь действующих предприятий. Школьникам предстоит торговаться на аукционах, контролировать отрасли, покупать и открывать собственные компании. В ходе игры могут происходить кризисы, обвалы цен и даже рейдерские захваты.

Игра завершится лишь тогда, когда у кого-то из участников все семь фишек станут компаниями. После этого модераторы подведут итоги и подсчитают общее количество предприятий на поле – это набранные командами очки.

«Игры-стратегии – проверенный и эффективный инструмент обучения навыкам анализа информации, принятия решений, выбора направления развития. Именно этот инструмент лежит в основе бизнес-турнира Business day, в котором школьники должны применить все свои знания в области финансового рынка и обойти конкурентов», – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Бизнес-турнир закончится в апреле текущего года. Десять команд, которые наберут наибольшее количество баллов, станут победителями.

Турнир Business day проводится Городским методическим центром Департамента образования и науки города Москвы в рамках клуба Junior Business Skills. Он помогает сформировать у школьников представление об экономической структуре рынка и развить предпринимательское мышление.