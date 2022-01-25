Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочка Нюши заговорила о смене имени

Дочка Нюши заговорила о смене имени
Певица Нюша выбрала необычное имя для своей дочери. В 2019 году поклонники певицы Нюши с нетерпением ждали, когда она рассекретит имя своей маленькой дочери. И, пожалуй, никто не предполагал, что оно будет таким экзотичным. Артистка и ее муж Игорь Сивов назвали малышку Симбой, заявив, что у сильной личности должно быть и сильное имя. А ассоциации с мультиком «Король Лев» их, дескать, ни капельки не смущают. Тем более, им нравится эта сказка.
Нюша с дочкой Многие почитатели Нюши восприняли ее креативную идею с восторгом, оценив ее оригинальность. Однако некоторые приверженцы традиционных ценностей даже стали высказываться, что девочка, когда подрастет все равно сменит имя. И вот час настал, Игорь Сивов сам спросил у своей подросшей наследницы, что она намерена делать дальше. «Симба, ты будешь имя менять?» — спросил малышку бизнесмен. «Нет!» — с рычанием ответила наследница певицы.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Анонсирована Breakout: Recharged — новая игра Atari для Xbox
Анонсирована Breakout: Recharged — новая игра Atari для Xbox
Психологический хоррор MADiSON анонсировали к релизу на консолях
Психологический хоррор MADiSON анонсировали к релизу на консолях
Анна Снаткина показала, на что способна ее 8-летняя дочь
Анна Снаткина показала, на что способна ее 8-летняя дочь
Дочка Нюши заговорила о смене имени
Дочка Нюши заговорила о смене имени
Максим Матвеев ужаснул своим преображением
Максим Матвеев ужаснул своим преображением
Сергей Лазарев поделился фото с 18-летней племянницей
Сергей Лазарев поделился фото с 18-летней племянницей
Трейдер обозначил возможный диапазон остановки падения цены биткоина
Трейдер обозначил возможный диапазон остановки падения цены биткоина
«Роскомсвобода» обжаловала блокировку Tor в России
«Роскомсвобода» обжаловала блокировку Tor в России
Парень гулял по льду в парке и заметил странных замороженных хищников — хорошо, что не стал их будить
Парень гулял по льду в парке и заметил странных замороженных хищников
Подросшие дети Никиты Джигурды восхитили поклонников
Подросшие дети Никиты Джигурды восхитили поклонников
Бывшая Андрея Макаревича рассказала о романе с ним
Бывшая Андрея Макаревича рассказала о романе с ним
Дату релиза A Memoir Blue из Game Pass снова перенесли
Дату релиза A Memoir Blue из Game Pass снова перенесли

Топ на сегодня

Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
Битва обложек: Elle против GQ
Битва обложек: Elle против GQ
Из-за Бари Алибасова из дома престарелых выгнали Шукшину
Из-за Бари Алибасова из дома престарелых выгнали Шукшину
Виктория Боня высказалась об Алене Водонаевой
Виктория Боня высказалась об Алене Водонаевой
В UBS предупредили об «апокалиптичной криптозиме»
В UBS предупредили об «апокалиптичной криптозиме»

Еще по теме

«Нам с мужем нравится «Король лев»: Нюша объяснила, почему назвала дочь Симбой
Певица Нюша устроила вечеринку для 3-летней дочки в Дубае
Певицу Нюшу высмеяли за имя дочери Симба
27-летняя певица Нюша впервые станет мамой: "Это большая радость для меня"