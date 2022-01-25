Дочка Нюши заговорила о смене имени

Певица Нюша выбрала необычное имя для своей дочери. В 2019 году поклонники певицы Нюши с нетерпением ждали, когда она рассекретит имя своей маленькой дочери. И, пожалуй, никто не предполагал, что оно будет таким экзотичным. Артистка и ее муж Игорь Сивов назвали малышку Симбой, заявив, что у сильной личности должно быть и сильное имя. А ассоциации с мультиком «Король Лев» их, дескать, ни капельки не смущают. Тем более, им нравится эта сказка.Нюша с дочкой Многие почитатели Нюши восприняли ее креативную идею с восторгом, оценив ее оригинальность. Однако некоторые приверженцы традиционных ценностей даже стали высказываться, что девочка, когда подрастет все равно сменит имя. И вот час настал, Игорь Сивов сам спросил у своей подросшей наследницы, что она намерена делать дальше. «Симба, ты будешь имя менять?» — спросил малышку бизнесмен. «Нет!» — с рычанием ответила наследница певицы.