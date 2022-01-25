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Елена Малышева высказалась о новом штамме вируса

Елена Малышева высказалась о новом штамме вируса
60-летняя ведущая Елена Малышева в московском госпитале пообщалась с врачами.   Ведущая передач «Жить здорово!» и «Здоровье» сегодня посетила один из самых больших ковидных госпиталей Москвы, который расположен на ВДНХ. По словам Елены Васильевны, больница заполнена пациентами на 25%. Звезда Первого канала показала пустые койки и рассказала, что сейчас происходит в клинике. «Наполненные оптимизмом кадры, говорящие, что вирус «Омикрон» слабый и никому ничем не угрожает. Смертность минимальная», — отметила Малышева. Доктор медицинских наук переоделась в специальный защитный костюм и отправилась в красную зону, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Елена Васильевна пообщалась с врачами, которые работают здесь с открытия госпиталя в 2020 году. Доктора отметили, что сейчас нагрузка не такая высокая, как в начале пандемии. По их словам, болезнь протекает легче, пневмонии практически нет. Малышева порадовалась этой новости. В то же время она выразила свое недовольство по поводу защитных костюмов у врачей. «Когда нам разрешат ходить без этих дурацких костюмов? Весь мир ходит без костюмов – просто респираторы, надевают длинные халаты. Роспотребнадзор! Издайте приказ! Мы вынуждены в памперсах работать по 8 часов!» — возмутилась телеведущая.
Елена Малышева Звезда также поговорила с пациентом, который находится в госпитале пять дней. Елена Васильевна прошлась по помещению и порадовалась пустым койкам. «Госпитализация низкая, это большое счастье. Мы словно ангелы в бахилах. Идем в реанимацию. Сейчас здесь 72 человека. Смертность уменьшилась, болеют легче. Болезнь проходит как ОРВИ», — узнала у сотрудников Малышева. Заведующий реанимации сообщил, что в конце года вирус будет протекать как обычная простуда. Телеведущую порадовал этот прогноз. «Коротко говоря, ситуация хорошая. Количество больных, поступающих в госпиталь, всё меньше и меньше. В госпитале 1707 коек. На них лежит 296 человек. То есть 75% коек —пустые. Это при том, что количество инфицированных омикрон-штаммом людей все время растет. Этот штамм совершенно безопасен. Он течет как легкое ОРЗ. И мы должны перестать бояться. Мы должны начать просто жить», — высказалась Елена Васильевна. За минувшие сутки в России заболели коронавирусом 67 809 человек. Умер 681. В Москве заразились 18 935 человек — на 574 меньше, чем вчера.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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