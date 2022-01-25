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ГБО и его окупаемость

Основной вид топлива для российских автомобилей, которым регулярно многие водители заправляют свои машины, был и остается бензин. На данный момент бензин является главным из всех остальных разновидностей топлива для различных автомобилей.

На втором месте остается дизельное топливо, которое также пользуется спросом, однако намного меньшим, в отличие от вышеупомянутого бензина. На третьем месте остается газ. Сейчас большинство автомобильных любителей и мастеров способствуют увеличенной популяризации перевода транспортных средств на газообразное топливо, вот примерные цены таких услуг https://automastergas.ru/price/. Благодаря широкой агитации, всего за несколько лет востребованность газа как одного из видов топлива выросла в несколько раз.

Газ – популярное топливо для автомобилей

Таким образом, спрос на газ для автомобилей растет в геометрической прогрессии и не планирует останавливаться. Именно поэтому столь быстроразвивающийся вид автомобильного топлива для транспорта быстро оброс множеством мифов и ложных фактов, которые пугают автолюбителей и водителей, из-за чего многие боятся переходить на газовое топливо для своей машины.

Именно поэтому, чтобы избавиться от большинства мифов и предубеждений касательно перехода с бензина на газ, а также узнать преимущества и недостатки ГБО, стоит разобрать все по порядку.

В чем заключаются основные преимущества использования ГБО?

  • Экономическая сторона. В сравнении с бензином и дизельным топливом, газ намного экономичнее расходуется, да и стоит намного ниже своих конкурентов. Именно экономическая сторона заставляет большинство водителей задуматься о том, чтобы перейти на ГБО.
  • Экологичность используемого топлива. Для тех, кто заботится об устранении отходов от автомобиля во имя блага природы, настоятельно рекомендуется задуматься о переходе на газ. Во время сгорания данный тип топлива практически не имеет углекислого газа, а его выхлопы никак не влияют на озоновый слой атмосферы.
  • Высокая окупаемость. Несмотря на то, что первичные затраты при переходе на газ кажутся достаточно большими, все затраченные средства могут вернуться через год. Переоборудование газовой установкой автомобиля и дальнейшее использование ГБО может окупиться для водителя ровно через 365 дней в случае, если ежедневный пробег машины будет составлять минимум 40 км в день, что в современных реалиях и активной автомобильной жизни – достаточно малые показатели.

Ну и напоследок, любой желающий может самостоятельно произвести расчет окупаемости ГБО по ссылке https://automastergas.ru/price/raschet-okupaemosti-gbo/, что в конечном счете развеет все лишние вопросы.

# Авто

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