ГБО и его окупаемость

Роман Иванов

Основной вид топлива для российских автомобилей, которым регулярно многие водители заправляют свои машины, был и остается бензин. На данный момент бензин является главным из всех остальных разновидностей топлива для различных автомобилей.

На втором месте остается дизельное топливо, которое также пользуется спросом, однако намного меньшим, в отличие от вышеупомянутого бензина. На третьем месте остается газ. Сейчас большинство автомобильных любителей и мастеров способствуют увеличенной популяризации перевода транспортных средств на газообразное топливо, вот примерные цены таких услуг https://automastergas.ru/price/. Благодаря широкой агитации, всего за несколько лет востребованность газа как одного из видов топлива выросла в несколько раз.

Газ – популярное топливо для автомобилей

Таким образом, спрос на газ для автомобилей растет в геометрической прогрессии и не планирует останавливаться. Именно поэтому столь быстроразвивающийся вид автомобильного топлива для транспорта быстро оброс множеством мифов и ложных фактов, которые пугают автолюбителей и водителей, из-за чего многие боятся переходить на газовое топливо для своей машины.

Именно поэтому, чтобы избавиться от большинства мифов и предубеждений касательно перехода с бензина на газ, а также узнать преимущества и недостатки ГБО, стоит разобрать все по порядку.

В чем заключаются основные преимущества использования ГБО?

Экономическая сторона. В сравнении с бензином и дизельным топливом, газ намного экономичнее расходуется, да и стоит намного ниже своих конкурентов. Именно экономическая сторона заставляет большинство водителей задуматься о том, чтобы перейти на ГБО.

Экологичность используемого топлива. Для тех, кто заботится об устранении отходов от автомобиля во имя блага природы, настоятельно рекомендуется задуматься о переходе на газ. Во время сгорания данный тип топлива практически не имеет углекислого газа, а его выхлопы никак не влияют на озоновый слой атмосферы.

Высокая окупаемость. Несмотря на то, что первичные затраты при переходе на газ кажутся достаточно большими, все затраченные средства могут вернуться через год. Переоборудование газовой установкой автомобиля и дальнейшее использование ГБО может окупиться для водителя ровно через 365 дней в случае, если ежедневный пробег машины будет составлять минимум 40 км в день, что в современных реалиях и активной автомобильной жизни – достаточно малые показатели.

Ну и напоследок, любой желающий может самостоятельно произвести расчет окупаемости ГБО по ссылке https://automastergas.ru/price/raschet-okupaemosti-gbo/, что в конечном счете развеет все лишние вопросы.