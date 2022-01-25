Государству предложили поддерживать фермеров, а не только агрохолдинги

Почему в минувшем году сократилось производство сельхозпродукции?

18:37 Автор: Дмитрий Литвинов

Индекс производства сельскохозяйственной продукции по итогам прошлого года снизился и составил 98 процентов. Россия не достигла записанных в Доктрине продовольственной безопасности показателей по обеспеченности молоком, картофелем, овощами и фруктами. Об этом говорится в принятом Госдумой 25 января постановлении.

Недотянули по молоку и картофелю

О том, что индекс сельхозпроизводства по итогам 2021 года окажется ниже, чем годом ранее, предупреждал депутатов министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на правительственном часе в декабре. Снижение производства в аграрном секторе он объяснил рядом «объективных факторов», но пообещал, что в 2022 году ожидается увеличение этого показателя.

Несмотря на пандемию, полученный в прошлом году урожай по основным позициям превысил запланированный в госпрограмме показатель. Объём зерновых в чистом весе составил более 123 миллионов тонн. «Из них 76 миллионов тонн — это пшеница, — отметил Патрушев. — Подчеркну: это полностью обеспечивает внутренние потребности и экспортные возможности нашей страны».

Успехи министерства отметили в своём постановлении депутаты. В отрасли подросли зарплаты, увеличилась рентабельность сельхозпроизводства, в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности достигнут уровень самообеспеченности по зерну, мясу, рыбе, сахару, растительному маслу.

Но по ряду позиций довести производство до плановых показателей не удалось. Так, самообеспеченность России молоком составляет 84 процента, овощами и бахчевыми — 88,9 процента, картофелем — 90,4 процента, а фруктами и ягодами — только 43,6 процента. Депутатов беспокоит рост цен на минеральные удобрения, сокращение параметров госпрограмм, например, «Комплексное развитие сельских территорий».

Селу — кадры и внимание

Нет уверенности и в том, что будет выполнен показатель госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельхозназначения. До 2030 года в сельскохозяйственный оборот должны вернуть более 13 миллионов гектаров целинных и залежных земель, напомнил глава думского Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ). «Кто ответит, если этот показатель не будет достигнут?» — задался вопросом парламентарий.

Председатель аграрного Комитета и коллега Харитонова по фракции Владимир Кашин уверен: план не только исполнят, но могут и перевыполнить. Если захотят и изменят отношение к труженикам села, добавил депутат. Он также заметил, что солидный показатель экспорта сельхозпродукции в 35 миллиардов долларов по итогам 2021 года, в следующем году может и должен быть превышен. «Наша земля-матушка готова кормить всю страну и весь мир», — уверен он.

Депутаты также призвали ускорить разработку и утверждение программы «Кадры для села», призвали кабмин уделить внимание развитию сельскохозяйственных и продовольственных рынков, а также вопросам энерговооружённости аграриев и доступности для производителей рынков сбыта. Прошедший разговор с министром сельского хозяйства при всех успехах отрасли Владимир Кашин назвал непростым, а предстоящую работу по решению проблемных вопросов - напряжённой.

В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) «Парламентской газете» рассказали, что разделяют озабоченность депутатов и призвали их действовать решительнее. В организации ежегодно анализируют данные Росстата и видят, как сокращается сельское население страны. «Мы считаем это результатом неверной агроэкономической политики, — сказал зампредседателя совета АККОР Камияр Байтемиров. — Государство должно повернуться лицом к аграрию, к человеку, а не к крупным холдингам. Они работают на рентабельность, а когда выпадает засушливый год, просто сворачиваются. Фермер, который трудится из года в год много лет, так не поступает».

В организации также отметили сокращение поддержки по госпрограммам, в частности, по проекту «Агростартап». «В общем объёме это не столь большая цифра, но она показывает общее отношение к отрасли», — считает Камияр Байтемиров.

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