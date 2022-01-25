Интересные идеи из разных стран мира
Сегодня, 15:30
В Швейцарии в начале некоторых пешеходных троп раздают палки для опоры во время ходьбы
Специальная полка в душе отеля, чтобы женщинам было удобнее брить ноги
Этот дом в Германии напечатан на 3D-принтере
Этот знак становится синим, если на улице достаточно холодно для образования гололеда
В туалете есть бесплатные женские средства гигиены
На диких пляжах Австралии, которые не патрулируют спасатели, установлены дефибрилляторы, чтобы в случае чего можно было оказать помощь
Знаете, почему снимки из Японии кажутся такими уютными? Там запрещена длительная парковка на улицах
На каждой ступеньке лестницы указано количество сожженных калорий
В Турции есть знаки, предупреждающие о том, что на дорогу часто выходят кошки
В испанской деревне женщины вяжут крючком навесы, чтобы украсить улицы и создать необходимую тень
В Австралии в некоторых местах для выгула собак можно найти специальные стенды с палками, мячиками и пакетами для мусора
В стоках мостов часто селятся птицы и летучие мыши. Ремонтные работы на эстакадах могут навсегда отпугнуть их от своих гнезд, поэтому биологи придумали использовать такие конусы. Их строение позволяет животным и птицам выбраться, а вернуться обратно они смогут только после окончания работ, когда конусы снимут.
В Японии творчески относятся даже к оформлению пожарных гидрантов
Если перебороть страх испачкаться в шоколаде, то можно отлично посидеть
По материалам: Sivator