Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Интересные идеи из разных стран мира

Интересные идеи из разных стран мира
В Швейцарии в начале некоторых пешеходных троп раздают палки для опоры во время ходьбы

Специальная полка в душе отеля, чтобы женщинам было удобнее брить ноги

Этот дом в Германии напечатан на 3D-принтере

Этот знак становится синим, если на улице достаточно холодно для образования гололеда

В туалете есть бесплатные женские средства гигиены

На диких пляжах Австралии, которые не патрулируют спасатели, установлены дефибрилляторы, чтобы в случае чего можно было оказать помощь

Знаете, почему снимки из Японии кажутся такими уютными? Там запрещена длительная парковка на улицах

На каждой ступеньке лестницы указано количество сожженных калорий

В Турции есть знаки, предупреждающие о том, что на дорогу часто выходят кошки

В испанской деревне женщины вяжут крючком навесы, чтобы украсить улицы и создать необходимую тень

В Австралии в некоторых местах для выгула собак можно найти специальные стенды с палками, мячиками и пакетами для мусора

В стоках мостов часто селятся птицы и летучие мыши. Ремонтные работы на эстакадах могут навсегда отпугнуть их от своих гнезд, поэтому биологи придумали использовать такие конусы. Их строение позволяет животным и птицам выбраться, а вернуться обратно они смогут только после окончания работ, когда конусы снимут.

В Японии творчески относятся даже к оформлению пожарных гидрантов

Если перебороть страх испачкаться в шоколаде, то можно отлично посидеть
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

Последние новости

Интересные идеи из разных стран мира
Интересные идеи из разных стран мира
Сколько стоит образ героев советских фильмов: подробный разбор "луков" знаменитых картин
Сколько стоит образ героев советских фильмов: подробный разбор
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января 2022 года расскажут, чего нельзя делать
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января
Как приготовить кутью на Крещенский сочельник 18 января 2022 года
Как приготовить кутью на Крещенский сочельник 18 января 2022 года
700+ игр и DLC для Xbox со скидками: стартовало несколько крупных распродаж
700+ игр и DLC для Xbox со скидками: стартовало несколько крупных
Прерывание образовательного процесса из-за капремонта школы недопустимо - Сергей Кравцов
Прерывание образовательного процесса из-за капремонта школы
Lamborghini начнет выпускать электрокары
Lamborghini начнет выпускать электрокары
15 фотографий кошек, которые являются настоящими мастерами игры в прятки
15 фотографий кошек, которые являются настоящими мастерами игры в
В Китае изменили финал фильма "Бойцовский клуб"
В Китае изменили финал фильма "Бойцовский клуб"
Разработчики S.T.A.L.K.E.R.: про ремастер первой части и разработку второй
Разработчики S.T.A.L.K.E.R.: про ремастер первой части и разработку
Ubisoft предлагает опробовать бесплатно For Honor
Ubisoft предлагает опробовать бесплатно For Honor
"Никуда не ходим": мать победителя "Голоса" Данилы Плужникова раскрыла, почему он пропал с ТВ
"Никуда не ходим": мать победителя "Голоса"

Топ на сегодня

Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов
11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов
Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения «ИжТрэвел.18»
Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения
Бывшая советница американского президента Рейгана Сюзанна Масси стала гражданкой России
Бывшая советница американского президента Рейгана Сюзанна Масси стала

Еще по теме

Тель-Авив объявил себя самым дружественным для собак городом в мире
Дорожные знаки об ограничении парковки установили на шести улицах в Череповце
На дорогах России появится новый знак "Зона торможения"
Ученые объяснили, в каком возрасте человек обретает счастье