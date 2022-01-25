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Как приготовить кутью на Крещенский сочельник 18 января 2022 года

Как приготовить кутью на Крещенский сочельник 18 января 2022 года

Кутья на Крещенский сочельник называется голодной. Это блюдо обязательно должно быть на столе в данный праздник. Голодной она называется потому, что с вечера 18 января и до того, как начинают освящать воду, запрещено употреблять любую пищу.

Почему кутья на Крещение называется голодной


Крещенская кутья, как и сам канун праздника, называется голодной. Это связано с тем, что с самого утра и до восхода первой звезды 18 января нужно придерживаться строгого поста. Ужин также должен быть достаточно скромным. На стол можно подавать узвар, вареники с постной начинкой, тушеную капусту и кутью.
Голодная кутья состоит из зерновой основы и подсластителя. В качестве последнего могут быть мак, орехи, сухофрукты. Однако в последнее время от такой традиции часто отступают. Сейчас часто кутью готовят с добавками. Главное, чтобы в ней не было масла, сливок и остальных продуктов животного происхождения.

После ужина все верующие продолжают воздерживаться от еды. Это длится до того момента, пока в церкви не посвятят воду.

Как готовится голодная кутья на Крещение


Предки всегда варили кутью из пшеницы, которую предварительно обрабатывали в ступе или макитре, чтобы она выходила пиханной. Это зерно, которое пропарено горячей водой, просушенное, перебранное и облущенное. Его нужно осторожно просеивать.

В настоящее время готовый набор для приготовления праздничного блюда можно приобрести в магазине. Однако если есть тяга к разнообразию или нелюбовь к пшенице, следует приготовить блюдо из другой крупы, к примеру, риса, овса, гречки.
В голодную кутью можно добавить мед. В соответствии с традициями, от остальных продуктов лучше воздержаться. Однако разрешено все же добавить немного орехов или мака.
Стоит отметить, что на Святой вечер, 6 января, принято готовить богатую кутью. Это постное блюдо с разными компонентами. А вот на Щедрый вечер, который отмечается 13 января, готовят щедрую кутью. Уж тут можно разгуляться и добавить масло, сгущенное молоко и другие продукты.

Голодная кутья на Крещение: рецепт


Голодная кутья чаще всего готовится из пшеницы. Рецепт очень простой, как и ингредиенты:
350 г пшеницы
100 г мака
100 г грецких орехов
100 г изюма
2 ложки жидкого меда
вода
Пшеница предварительно промывается и замачивается в холодной воде на пару часов. После этого ее нужно проварить на маленьком огне до готовности, чтобы крупа стала мягкой, но не разварилась.
Мак предварительно заливается кипятком и оставляется на полчаса. После этого воду сливают, а сам мак растирают, пока не появится молочко. Изюм также промывают, орехи очищают от скорлупы. В большой емкости смешивают кашу и остальные добавки.
Тем, кто не любит пшеницу, можно приготовить кутью из риса:
1 стакан риса
100 г изюма
1 ложка сахара
корица по вкусу

Рис нужно хорошо промыть и залить холодной водой, после чего варить до закипания. Далее крупу откидывается на дуршлаг, промывают холодной водой. После этого рис нужно отправить в кастрюлю, залить холодной водой и варить до готовности. Когда он будет готов, нужно дать ему остыть.
Сахар нужно развести с небольшим количеством теплой воды. Изюм предварительно промыть. В большой емкости все смешать, добавить корицу по вкусу.
# Общество

По материалам: RSUTE

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