Как приготовить кутью на Крещенский сочельник 18 января 2022 года
Сегодня, 13:10
Кутья на Крещенский сочельник называется голодной. Это блюдо обязательно должно быть на столе в данный праздник. Голодной она называется потому, что с вечера 18 января и до того, как начинают освящать воду, запрещено употреблять любую пищу.
Почему кутья на Крещение называется голодной
Крещенская кутья, как и сам канун праздника, называется голодной. Это связано с тем, что с самого утра и до восхода первой звезды 18 января нужно придерживаться строгого поста. Ужин также должен быть достаточно скромным. На стол можно подавать узвар, вареники с постной начинкой, тушеную капусту и кутью.
Голодная кутья состоит из зерновой основы и подсластителя. В качестве последнего могут быть мак, орехи, сухофрукты. Однако в последнее время от такой традиции часто отступают. Сейчас часто кутью готовят с добавками. Главное, чтобы в ней не было масла, сливок и остальных продуктов животного происхождения.
После ужина все верующие продолжают воздерживаться от еды. Это длится до того момента, пока в церкви не посвятят воду.
Как готовится голодная кутья на Крещение
Предки всегда варили кутью из пшеницы, которую предварительно обрабатывали в ступе или макитре, чтобы она выходила пиханной. Это зерно, которое пропарено горячей водой, просушенное, перебранное и облущенное. Его нужно осторожно просеивать.
В настоящее время готовый набор для приготовления праздничного блюда можно приобрести в магазине. Однако если есть тяга к разнообразию или нелюбовь к пшенице, следует приготовить блюдо из другой крупы, к примеру, риса, овса, гречки.
В голодную кутью можно добавить мед. В соответствии с традициями, от остальных продуктов лучше воздержаться. Однако разрешено все же добавить немного орехов или мака.
Стоит отметить, что на Святой вечер, 6 января, принято готовить богатую кутью. Это постное блюдо с разными компонентами. А вот на Щедрый вечер, который отмечается 13 января, готовят щедрую кутью. Уж тут можно разгуляться и добавить масло, сгущенное молоко и другие продукты.
Голодная кутья на Крещение: рецепт
Голодная кутья чаще всего готовится из пшеницы. Рецепт очень простой, как и ингредиенты:
350 г пшеницы
100 г мака
100 г грецких орехов
100 г изюма
2 ложки жидкого меда
вода
Пшеница предварительно промывается и замачивается в холодной воде на пару часов. После этого ее нужно проварить на маленьком огне до готовности, чтобы крупа стала мягкой, но не разварилась.
Мак предварительно заливается кипятком и оставляется на полчаса. После этого воду сливают, а сам мак растирают, пока не появится молочко. Изюм также промывают, орехи очищают от скорлупы. В большой емкости смешивают кашу и остальные добавки.
Тем, кто не любит пшеницу, можно приготовить кутью из риса:
1 стакан риса
100 г изюма
1 ложка сахара
корица по вкусу
Рис нужно хорошо промыть и залить холодной водой, после чего варить до закипания. Далее крупу откидывается на дуршлаг, промывают холодной водой. После этого рис нужно отправить в кастрюлю, залить холодной водой и варить до готовности. Когда он будет готов, нужно дать ему остыть.
Сахар нужно развести с небольшим количеством теплой воды. Изюм предварительно промыть. В большой емкости все смешать, добавить корицу по вкусу.
По материалам: RSUTE