Как приготовить кутью на Крещенский сочельник 18 января 2022 года

Почему кутья на Крещение называется голодной

Как готовится голодная кутья на Крещение

Голодная кутья на Крещение: рецепт

Кутья на Крещенский сочельник называется голодной. Это блюдо обязательно должно быть на столе в данный праздник. Голодной она называется потому, что с вечера 18 января и до того, как начинают освящать воду, запрещено употреблять любую пищу.Крещенская кутья, как и сам канун праздника, называется голодной. Это связано с тем, что с самого утра и до восхода первой звезды 18 января нужно придерживаться строгого поста. Ужин также должен быть достаточно скромным. На стол можно подавать узвар, вареники с постной начинкой, тушеную капусту и кутью.Голодная кутья состоит из зерновой основы и подсластителя. В качестве последнего могут быть мак, орехи, сухофрукты. Однако в последнее время от такой традиции часто отступают. Сейчас часто кутью готовят с добавками. Главное, чтобы в ней не было масла, сливок и остальных продуктов животного происхождения.После ужина все верующие продолжают воздерживаться от еды. Это длится до того момента, пока в церкви не посвятят воду.Предки всегда варили кутью из пшеницы, которую предварительно обрабатывали в ступе или макитре, чтобы она выходила пиханной. Это зерно, которое пропарено горячей водой, просушенное, перебранное и облущенное. Его нужно осторожно просеивать.В настоящее время готовый набор для приготовления праздничного блюда можно приобрести в магазине. Однако если есть тяга к разнообразию или нелюбовь к пшенице, следует приготовить блюдо из другой крупы, к примеру, риса, овса, гречки.В голодную кутью можно добавить мед. В соответствии с традициями, от остальных продуктов лучше воздержаться. Однако разрешено все же добавить немного орехов или мака.Стоит отметить, что на Святой вечер, 6 января, принято готовить богатую кутью. Это постное блюдо с разными компонентами. А вот на Щедрый вечер, который отмечается 13 января, готовят щедрую кутью. Уж тут можно разгуляться и добавить масло, сгущенное молоко и другие продукты.Голодная кутья чаще всего готовится из пшеницы. Рецепт очень простой, как и ингредиенты:350 г пшеницы100 г мака100 г грецких орехов100 г изюма2 ложки жидкого медаводаПшеница предварительно промывается и замачивается в холодной воде на пару часов. После этого ее нужно проварить на маленьком огне до готовности, чтобы крупа стала мягкой, но не разварилась.Мак предварительно заливается кипятком и оставляется на полчаса. После этого воду сливают, а сам мак растирают, пока не появится молочко. Изюм также промывают, орехи очищают от скорлупы. В большой емкости смешивают кашу и остальные добавки.Тем, кто не любит пшеницу, можно приготовить кутью из риса:1 стакан риса100 г изюма1 ложка сахаракорица по вкусуРис нужно хорошо промыть и залить холодной водой, после чего варить до закипания. Далее крупу откидывается на дуршлаг, промывают холодной водой. После этого рис нужно отправить в кастрюлю, залить холодной водой и варить до готовности. Когда он будет готов, нужно дать ему остыть.Сахар нужно развести с небольшим количеством теплой воды. Изюм предварительно промыть. В большой емкости все смешать, добавить корицу по вкусу.