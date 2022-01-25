Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Козерогов

Вадим Карасев

Козероги — это довольно серьезные люди, которых на первый взгляд развеселить очень сложно. Тем не менее, астрологи считают, что это заблуждение, ведь все намного проще, чем кажется.

Каждый Знак Зодиака выражает свои чувства по-разному. Что касается Козерогов, то они порой не выражают их вовсе. Это и делает их довольно сложными людьми.

Как развеселить и вдохновить Козерога

Козероги кажутся угрюмыми и нелюдимыми, но это не так. Если вы с ними общаетесь, значит, они вам доверяют. А если они вам доверяют, значит, ваше настроение легко может передаваться им. Просто будьте оптимистами.

Проблема лишь в том, что они не любят демонстрировать свое веселье кому-то другому. Если им хорошо, они вряд ли будут сиять от счастья. Старайтесь следить за их телодвижениями и улыбкой. Когда Козерогам весело и когда они счастливы, их движения становятся плавными, а на лице появляется едва заметная улыбка.

Чтобы развеселить Козерога, вам понадобится просто сменить обстановку. Пригласите этого человека к себе в гости, сходите в гости к нему. Можно выбраться за город, что тоже будет весьма полезно. Главное — не бездельничать, ведь это человек, которому всегда нужно быть чем-то занятым. Смена обстановки еще и вдохновит этого человека на что-то важное.

Избавить Козерога от негативных эмоций поможет простая практика. Нужно просто дать им возможность озвучить то, что их тревожит. Это смоет с них отрицательные эмоции и поднимет настроение. Это люди, которые привыкли держать все в себе. Если у них в окружении будет тот, кто сможет выслушать их, это станет для них большой победой.

Как влюбить в себя Козерога

Процесс покорения Козерога достаточно сложен. Тут нет какой-то определенной стратегии, но есть несколько важных советов, которым необходимо следовать неотступно.

Во-первых, Козерогов не нужно торопить. Они привыкают к вам постепенно, поэтапно. В любви они не терпят стремительности, необдуманности и авантюр. Это люди, которым нужна прозрачность отношений.

Второе условие — доверие. Без доверия Козерог никогда не сможет в вас влюбиться. Именно поэтому вам нельзя их обманывать. Покажите им, что вы не притворяетесь и не лицемерите.

Последнее и очень важное условие построения отношений с Козерогом — это умение разделять их интересы либо, как минимум, не осуждать их за выбор увлечения, работы, пути в бизнесе и саморазвитии.