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Карди Би отсудила 1,25 млн долларов у блогерши за оскорбительные высказывания

Карди Би отсудила 1,25 млн долларов у блогерши за оскорбительные высказывания

Певица Карди Би (настоящее имя Белкалис Альманзар. — Прим. ред) выиграла суд против оклеветавшей ее блогерши Латаши Кебе. Кебе, известная под ником Tasha K, в своих видео рассказывала, что Карди Би работала проституткой, страдает от венерических заболеваний и наркозависимости.

Как пишет портал TMZ, суд признал эти обвинения клеветой. Теперь Кебе придется выплатить певице 1,25 миллиона долларов за моральный ущерб.


Карди Би с дочерью

Первое видео Кебе опубликовала в 2018 году. Карди Би сама вышла с ней на связь и попросила удалить видео, но Кебе отказалась. После этого певица решила подать на нее в суд.

Во время разбирательства Карди Би рассказала, что из-за этих публикаций у нее испортились отношения с мужем и дочерью, она чувствовала себя подавленной и даже начала думать о самоубийстве.

Я счастлива, но в то же время мне грустно — написала Карди Би в твиттере после победы в суде.

Tasha K тоже попыталась подать в суд на звезду. Она заявила, что после публикации видео ее начали преследовать поклонники Карди Би. Однако доказать это Кебе не смогла, и судебный иск был отклонен.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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