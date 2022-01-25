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Куда делись реактивные поезда с двигателем от самолета, которые тестировали в СССР и с какой скоростью они ехали?

Куда делись реактивные поезда с двигателем от самолета, которые тестировали в СССР и с какой скоростью они ехали?

Во времена правления коммунистической партии перед инженерами была поставлена сложная задача, создать самый скоростной поезд на территории СССР.

Его рассчитывали запустить для создания связки между самыми крупными городами, Москвой и Ленинградом.


Перед созданием сверхскоростного поезда, первое, что решили проверить специалисты – максимальную скорость движения, которую выдержат рельсы.

Для тестов был сконструирован вагон, который имел самолетные турбины.

Со слов конструкторов, поезд с рубинами был создан лишь для эксперимента, ведь при движении он нагревал кабину машиниста до температуры кипения. В качестве каркаса была выбрана модель вагона ЭР22, с немного видоизмененной носовой частью. Турбины самолета же устанавливались прямо над кабиной.

Даже исключив проблему с нагреванием кабины и сделав температуру безопасной для жизни человека, проект заморозили после замеров.

Ведь когда вагон разгонялся до рекордных 274 км/ч, он начинал наносить механические повреждения железнодорожному полотну. В наши дни, экспериментальная модель вагона с самолетной турбиной храниться в музее машиностроения.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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