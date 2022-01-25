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Lamborghini начнет выпускать электрокары

Lamborghini начнет выпускать электрокары

Итальянская Automobili Lamborghini планирует в течение ближайших двух-трех лет перевести в гибридный формат всю линейку своих суперкаров, а до конца нынешнего десятилетия запустить новую модель электромобиля, рассказал президент и председатель правления компании Стефан Винкельман в интервью газете il Messaggero.

По его словам, "заказы покрывают приличную часть того, что компания произведет" в 2022 году и "каждый месяц мы продаем больше, чем можем сделать". В течение ближайших двух-трех лет вся линейка автомобилей перейдет на гибридные силовые установки, добавил руководитель автоконцерна.


"Это необходимо как для того, чтобы не отставать от все более жесткого законодательства, так и для удовлетворения запросов наших клиентов. В конце десятилетия появится полностью электрический автомобиль. Это будет совершенно уникальная модель, которая определит проект нового сегмента", - отметил Винкельман.

Электромобиль Lamborghini будет представлять собой спортивный внедорожник в форм-факторе двухдверного купе (Suv Coupe GT). Он рассчитан на 4 пассажиров и за счет небольших размеров может стать машиной на каждый день.

Благодаря гибридизации текущего модельного ряда мы выполняем обещание сделать наши автомобили еще более высокотехнологичными и сократить выбросы углекислого газа более чем на 50%. Четвертая модель Lamborghini появится примерно в 2028 году, присоединившись к Urus, Huracan и Aventador.

Ранее Ruposters писал, что BMW показала электрокар, за секунды меняющий цвет кузова.

Lamborghini суперкары электромобили гибридный двигатель
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По материалам: uposters.ru

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