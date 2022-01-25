Лариса Гузеева заявила, что она - плохая мать

Ведущая Лариса Гузеева призналась, что стелиться перед родными. Актриса и телеведущая высказалась о своих отношениях с близкими людьми. Лариса Гузеева назвала себя рабыней тех, кого она любит. Героем нового выпуска шоу «Давай поженимся!» стал петербуржец Николай. Мужчина якобы уехал в длительную командировку. Ольга быстро поняла, что у возлюбленного возник роман на стороне. Она собрала ему чемодан с вещами, после чего разорвала отношения. Гузеева поиронизировала над ситуацией. Телеведущая рассказала, как сталкивалась с ревностью со стороны первого мужа Ильи Древнова. Актер умер в 1991 году от передозировки наркотиками. «Неделька новых трусов? Я с первым мужем, царство небесное, питерский у меня был муж, ездила в экспедиции, на съемки надолго. Он неожиданно прилетал, ревновал, я повод давала! И тоже: прилетаю на съемки, ни духов, ни красивого нижнего белья. Ничего, лежит такое, домашнее. Так что он ревизию проводил!» — пожаловалась Лариса. Жених Николай рассказал, что у него не сложились отношения с сыном бывшей супруги. Он назвал юношу неблагодарным потребителем. Гузеева резко отреагировала на слова гостя студии. Заслуженная артистка России подчеркнула, что балует собственных детей и считает это нормой. Лариса в октябре тяжело перенесла коронавирус. Она сразу после выписки из больницы поспешила вновь начать ухаживать за родными.Лариса Гузеева «Я по своей сути рабыня Изаура, рабыня своей семьи. Я плохая мать! Потому что я стелюсь перед всеми. Я вышла на второй день после Коммунарки, после ковида. Я не могла подняться на второй этаж, я задыхалась, с кислородом ходила. Я сразу пошла на кухню, потому что понимала: они месяц без меня ели гадость, вот это вот всё... Я всех порчу! Мужей, детей, родственников своих», — отметила телеведущая. У звезды фильма «Жестокий романс» двое детей. Первенец родился от второго мужа Гузеевой — Кахи Толордавы. Дочь появилась в отношениях с нынешним мужем, Игорем Бухаровым. Георгий и Ольга – любимцы матери, которые ни в чем не знают отказа. «Знаете, у меня какой принцип? Я не знаю, что моих детей ждет в будущем. Может быть, не дай бог, у них такая будет жизнь, что годы, проведенные со мной, они будут вспоминать как самые лучшие, и это будет держать на плаву. Будут вспоминать, как в детстве мамочка им всё в постель приносила, шубы беличьи стелила!» — поделилась Лариса. Николай назвал собеседницу святой женщиной. Однако бизнесмен заверил, что у него другой случай. «Вы воспитываете, и это ценится. В моей ситуации не ценилось!» — парировал он. Жених остановил выбор на Ольге, которая пережила предательство любимого.