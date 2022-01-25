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Максим Матвеев ужаснул своим преображением

Максим Матвеев ужаснул своим преображением
Актер Максим Матвеев появился в неожиданном виде. Елизавета Боярская не скрывает, что влюбилась в своего мужа Максима Матвеева практически с момента их первой встречи на одной съемочной площадке. Потом несколько лет актриса тайно испытывала теплые чувства к нему и искала повод для встречи. Работа в кино, к счастью, свела их вновь, больше артисты не расставались. По словам дочери Михаила Боярского, прежде всего Максим Матвеев привлек ее своей красивой внешностью, а потом уже она оценила его человеческие качества. И действительно, артист следит за собой, всегда элегантно и стильно выглядит. Но на этот раз он удивил публику.
Лысый Максим Матвеев В личном блоге муж Елизаветы Боярской обнародовал снимок с новой стрижкой — «под ежика» с «выщипанной» челкой. Так выглядели когда-то провинциальные «пацанчики из 90-х». Что случилось? Как пояснил в комментариях своего Instagram Максим Матвеев, эта стрижка — примерка образа для его героя Артема Стрелецкого из сериала «Триггер-2». Многие фолловеры вздохнули с облегчением. «Что за челочка? Ну жесть», «Боже, только не это», «Это очень смешно. Но у меня брат с такой ходил», «А у меня муж», — прокомментировали люди в Сети.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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