На атомном ледоколе "Сибирь" подняли государственный флаг

Вадим Карасев

В Мурманске на первом серийном универсальном атомном ледоколе "Сибирь" Росатомфлота состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага.

В ней принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и руководители отраслевых предприятий и ведомств.

"Наш атомный ледокольный флот является уникальным конкурентным преимуществом России в Арктике. И одно из приоритетных направлений как для всей страны, так и для нашей области - развитие Северного морского пути, которое даст принципиально новые возможности для мировой логистики", - подчеркнул глава области.

Заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом" - директор Дирекции Севморпути Вячеслав Рукша сказал, что новые ледоколы и суда способны сделать Севморпуть дорогой для российских мегапроектов в Арктической зоне. Он выразил уверенность, что в ближайшие десятилетия "Севморпуть станет русским путем в Индию".

В свою очередь гендиректор "Атомфлота" Мустафа Кашка отметил, что обычно навигация восточном районе Севморпути прекращалась в ноябре, но с началом работы ледоколов проекта 22220 открываются новые перспективы развития этого направления.

"За этими атомоходами – будущее Росатомфлота", - считает Мустафа Кашка.

Напомним, закладка первого серийного универсального атомного ледокола "Сибирь" проекта 22220 состоялась 26 мая 2015 года в Санкт-Петербурге, спуск на воду – 22 сентября 2017 года.

24 декабря 2021 года ледокол передали Атомфлоту. 13 января 2022 года он вышел от достроечной набережной Балтийского завода в мурманский порт. 22 января судно прибыло к причалу "Атомфлота".

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