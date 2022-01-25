Нагрузку на «районки» и «многотиражки» хотят снизить

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Законопроект: № 483151-7

Некоторым печатным СМИ могут увеличить срок доставки обязательного экземпляра документов. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении в июне 2021 года. В ближайшее время депутаты намерены вернуться к рассмотрению документа.

Обязательный экземпляр тиражированных документов: газет, журналов, брошюр, атласов, нотных изданий, диссертаций и прочих — доставляют в архивы, библиотеки, органы власти и другие учреждения.

По действующим нормам делать это необходимо в день выхода в свет первой партии тиража. Такие сроки были установлены ещё в 90-х, отметила при рассмотрении законопроекта в первом чтении депутат Наталья Костенко.

Однако если раньше такая срочность была оправдана, то с развитием Интернета — она по большей части отпала. Кроме того, исполнение установленных законом сроков доставки, порой, невозможно. Задержка может быть связана с финансовыми трудностями редакции или перебоями работы почты.

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При этом, по действующему законодательству, за срывы сроков доставки обязательного экземпляра главный редактор может быть оштрафован на сумму до двух тысяч рублей, а редакция печатного издания — на сумму до 20 тысяч рублей.

Проект закона предусматривает ранжированные сроки доставки. Например, для федеральных и областных газет срок хотят оставить прежним, а для «районок» и «многотиражек» — продлить до семи дней.

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#СМИ #штрафы

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