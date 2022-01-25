Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Netflix прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard

Netflix прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard


Покупка Activision Blizzard со стороны Microsoft — желание подразделения Xbox активнее продвигать продукты Microsoft Gaming, помимо консолей и PC, на мобильных устройствах, благодаря xCloud. Один из сервисов, который сейчас «прощупывает» аудиторию игроков на мобильных устройствах — это Netflix. Ранее Фил Спенсер уже отмечал, что Netflix делает все правильно, а у Xbox перед ним есть огромное преимущество в виде 20 лет в игровой индустрии.

Операционный директор Netflix и директор по продуктам Грег Питерс тоже не остался в стороне от сделки Microsoft и Activsion Blizzard. Он прокомментировал ее, отметив, что Xbox демонстрирует правильность модели Netflix по преподнесению игр по подписке:

Крайне любопытно следить за активностью в этой области [бизнеса]. Думаю, сделку между Microsoft и Activision Blizzard можно воспринимать, в какой-то степени, как подтверждение нашего тезиса с распространением игрового контента для пользователей по всему миру через модель подписки.

Отметим, что подписку Game Pass многие эксперты и игроки называют «игровой Netflix», да и сама Microsoft неоднократно говорила, что у Game Pass и Netflix много общего, но есть и различия.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

В Мьянме предложили лишать свободы за использование биткоина и VPN
В Мьянме предложили лишать свободы за использование биткоина и VPN
Роберт Кийосаки пообещал докупить биткоин при падении цены к $20 000
Роберт Кийосаки пообещал докупить биткоин при падении цены к $20 000
Netflix прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
Netflix прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
Zenimax Online работает над проектом для Xbox по новой франшизе
Zenimax Online работает над проектом для Xbox по новой франшизе
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Козерогов
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Козерогов
Анонсирована Breakout: Recharged — новая игра Atari для Xbox
Анонсирована Breakout: Recharged — новая игра Atari для Xbox
Психологический хоррор MADiSON анонсировали к релизу на консолях
Психологический хоррор MADiSON анонсировали к релизу на консолях
Анна Снаткина показала, на что способна ее 8-летняя дочь
Анна Снаткина показала, на что способна ее 8-летняя дочь
Дочка Нюши заговорила о смене имени
Дочка Нюши заговорила о смене имени
Максим Матвеев ужаснул своим преображением
Максим Матвеев ужаснул своим преображением
Сергей Лазарев поделился фото с 18-летней племянницей
Сергей Лазарев поделился фото с 18-летней племянницей
Трейдер обозначил возможный диапазон остановки падения цены биткоина
Трейдер обозначил возможный диапазон остановки падения цены биткоина

Топ на сегодня

Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов
11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов
Виктория Боня высказалась об Алене Водонаевой
Виктория Боня высказалась об Алене Водонаевой
В UBS предупредили об «апокалиптичной криптозиме»
В UBS предупредили об «апокалиптичной криптозиме»
Биткоин завершил худшую за восемь месяцев неделю
Биткоин завершил худшую за восемь месяцев неделю

Еще по теме

Фил Спенсер теперь генеральный директор Microsoft Gaming
В Game Pass будет добавлено «как можно больше» игр Activision Blizzard
Официально: Microsoft объявила о планах купить Activision Blizzard для Xbox
Эти 37 франшиз переходят к Xbox с покупкой Activision Blizzard