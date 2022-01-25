Netflix прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard





Покупка Activision Blizzard со стороны Microsoft — желание подразделения Xbox активнее продвигать продукты Microsoft Gaming, помимо консолей и PC, на мобильных устройствах, благодаря xCloud. Один из сервисов, который сейчас «прощупывает» аудиторию игроков на мобильных устройствах — это Netflix. Ранее Фил Спенсер уже отмечал, что Netflix делает все правильно, а у Xbox перед ним есть огромное преимущество в виде 20 лет в игровой индустрии.

Операционный директор Netflix и директор по продуктам Грег Питерс тоже не остался в стороне от сделки Microsoft и Activsion Blizzard. Он прокомментировал ее, отметив, что Xbox демонстрирует правильность модели Netflix по преподнесению игр по подписке:

Крайне любопытно следить за активностью в этой области [бизнеса]. Думаю, сделку между Microsoft и Activision Blizzard можно воспринимать, в какой-то степени, как подтверждение нашего тезиса с распространением игрового контента для пользователей по всему миру через модель подписки.

Отметим, что подписку Game Pass многие эксперты и игроки называют «игровой Netflix», да и сама Microsoft неоднократно говорила, что у Game Pass и Netflix много общего, но есть и различия.