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"Никуда не ходим": мать победителя "Голоса" Данилы Плужникова раскрыла, почему он пропал с ТВ

"Никуда не ходим": мать победителя "Голоса" Данилы Плужникова раскрыла, почему он пропал с ТВ

Данил Плужников, страдающий редким генетическим заболеванием, в 2016 году стал победителем детского "Голоса", исполнив в финале песню "Нас бьют — мы летаем". Мать 19-летнего певца Ирина раскрыла "Комсомольской правде", почему сейчас он не появляется на отечественном телевидении.

Данил Плужников некоторое время назад собрал группу Pylllygrim, с которой он выступает. Однако победителя "Голоса" нет на отечественном ТВ.


"Никуда не ходим. Года три как нет никакой связи с телевидением. Данила никуда не звали. Точнее, его с радостью приглашают на "Пусть говорят", когда речь идет о людях с инвалидностью, но петь не зовут. К сожалению. Ни в новогодние огоньки, ни куда. Поэтому в "Пусть говорят" мы не ходим", - говорит мама молодого артиста.

По словам женщины, Даниле как музыканту не очень приятно говорить исключительно об инвалидности.

У Дани есть творчество, музыка, он отлично поет и развивается. Хочется, чтобы люди видели это. Но всех интересует его здоровье. Мы понимаем, что от этого не уйти. И тем не менее. Зовут выступать других артистов. И мы к этому уже привыкли.

Сам Плужников недавно решился на курс глобальной коррекции  - с помощью комплекса операций он намерен выправить суставы и восстановить ноги. Ради этого он взял академический отпуск в училище эстрадного и джазового искусства РАМ им. Гнесиных, хотя должен был закончить четвертый курс.

"Мы вернулись из Кургана, это далеко не первая наша операция. Уже третья по счету в этом направлении, начиная с сентября прошлого года — едем, оперируемся, возвращаемся домой. Дане поставили на ногу аппарат Илизарова. Это нужно для исправления искривления нижних конечностей. Все очень сложно, непрогнозируемо и долго. Нужно только надеяться на положительный результат. И наблюдать", - отметила Ирина.[/b][b]

Теперь Даниле предстоит длительная реабилитация после операции. "Даня прекрасно понимает, что ему жить с этими ногами. Если сейчас не начать работать с этим, в дальнейшем будет куда тяжелее", - говорит женщина.

Мама артиста надеется, что в сентябре ее сын сможет вернуться к учебе, однако все будет зависеть исключительно от состояния его здоровья.

Как писал NEWSTES, ранее актриса рассказала об изменах Александра Градского молодой жене.

Знаменитости шоу-бизнес телевидение Данил Плужников шоу "Голос"
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По материалам: uposters.ru

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