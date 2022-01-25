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Новый геймплей Weird West с боями, способностями и другими деталями игры

Новый геймплей Weird West с боями, способностями и другими деталями игры


Игра Weird West должна была выйти еще в начале января, но в последний момент ее релиз перенесли. Теперь выход проекта запланирован на 31 марта 2022 года, сразу после релиза проект будет доступен в подписке Game Pass на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.

Weird West — весьма любопытная и необычная игра в сеттинге Дикого Запада с фантастическими существами и магией. Разработчики представили новый геймплейный ролик (есть русская локализация субтитрами в видео), который можно видеть ниже. В нем демонстрируется немного нового геймплея. Игрокам показываются различные варианты прохождения миссий — уничтожение врагов напрямую или с помощью окружения, использование скрытности и различных способностей. Каждый игрок сможет выбрать свой уникальный стиль.


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Weird West уже доступна для предварительной загрузки по Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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