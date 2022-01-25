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Ольга Бузова голая искупалась в ванне с шампанским

Ольга Бузова голая искупалась в ванне с шампанским
Ведущая и певица Ольга Бузова поделилась смелым фото. 36-летняя артистка прилетела на самый жаркий континент планеты. Ольга Бузова сбросила одежду и расслабилась в ванной с шикарным видом на пляж. Исполнительница хита «Вот она я» покинула Россию. «Так надолго я еще не улетала из Москвы. Немного грустно, но в то же время я безумно счастлива. Лечу навстречу новым впечатлениям», — заверила артистка. Сегодня экс-ведущая «Дома-2» прилетела в ЮАР.  Ольга сняла в Кейптауне номер с шикарным видом на Атлантический океан.
Ольга Бузова в ванне с шампанским Наставница белорусского «Х-фактора» решила принять ванну. Ольга погрузилась в пену и взяла в руки бокал шампанского. Артистка позировала у панорамного окна, любуясь экзотическим пейзажем. «После перелета почти 20 часов – сразу же в ванну. Прекрасное начало дня. Какой вид! Первая остановка — Кейптаун — одна из трех столиц ЮАР. Знаете, я закончила геофак, и всегда любила путешествовать, это мой антистресс и мое место силы. В 5 лет я была в Риме... И уже тогда мечтала объездить весь мир. А сейчас я счастлива, что могу и работать, и отдыхать!!! Беру от жизни всё!!! Только самое хорошее», — заверила Бузова.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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