Парень гулял по льду в парке и заметил странных замороженных хищников — хорошо, что не стал их будить

Работник одного из крупных парков снял на камеру, как при минусовой температуре живут аллигаторы и крокодилы, ведь в летний период, рептилии часто находятся на поверхности, но с наступлением морозов их никто не видит.

В стоячих водоемах при минусовой температуре вода замерзает, а температура рептилий напрямую зависит от окружения.

Но хитрые хищники нашли выход из этой ситуации.

Крокодил или аллигатор, как только чувствуют мороз, перебираются на мелководье, где фиксируют себя с помощью дна.

При этом ноздри рептилии остаются на поверхности, и когда появляется корка льда, хладнокровные существа намертво застывают в одном положении.

После всех манипуляций с телом, аллигаторы и крокодилы впадают в спячку, специально затормаживая все процессы в своем организме, акцентируя все свои ресурсы только на поддержании необходимой температуры тела.

Сотрудник парка запечатлел на видео замёрзших рептилий, которые находятся в состоянии анабиоза. Ведь как только придет тепло местные хищники снова восстановят свой обычный жизненный цикл.

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