Парень проник в секретный подземный город, который создавали для защиты от СССР и показал, что там внутри

В графстве Wiltshire до сих пор находиться подземный город, который долгое время был секретным объектом.

Он разрабатывался для защиты от СССР. Сейчас, любой желающий может пройтись по улочкам секретного объекта, расположенного на глубине более 37 метров.

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Рассчитан подземный город на 4 000 человек. По заверениям историков, он должен был вместить в себя всю элиту Британии.

Это было необходимо, чтобы лучшие умы смогли управлять страной, при наступлении крайних мер.

Важно уточнить, что нет ни одного достоверного свидетельства о том, что королевская семья тоже имела право на убежище. Другими словами, в секретный объект могли попасть только авторизованные граждане.

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Общая площадь помещений чуть превышает 95 квадратных километров, а на территории подземного города помимо основных сооружений имелся даже свой паб.

Запасов же пропитании при полном изолировании, исходя из расчетов, должно было хватить на 90 календарных дней.

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Первая информация о подземном городе стала доступна общественности только лишь в 2004 году. Ведь для его обслуживания требуется постоянная финансовая поддержка, а полезность подобного рода строения, в современном мире, вызывает много вопросов.

MoD/Crown

Сейчас же власть Великобритании использует его в качестве экскурсионного объекта и попасть на его территорию может любой человек.