Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Актуальные новости » Парень проник в секретный подземный город, который создавали для защиты от СССР и показал, что там внутри

Парень проник в секретный подземный город, который создавали для защиты от СССР и показал, что там внутри

Парень проник в секретный подземный город, который создавали для защиты от СССР и показал, что там внутри

В графстве Wiltshire до сих пор находиться подземный город, который долгое время был секретным объектом.

Он разрабатывался для защиты от СССР. Сейчас, любой желающий может пройтись по улочкам секретного объекта, расположенного на глубине более 37 метров.

MoD/Crown

Рассчитан подземный город на 4 000 человек. По заверениям историков, он должен был вместить в себя всю элиту Британии.

Это было необходимо, чтобы лучшие умы смогли управлять страной, при наступлении крайних мер.

Важно уточнить, что нет ни одного достоверного свидетельства о том, что королевская семья тоже имела право на убежище. Другими словами, в секретный объект могли попасть только авторизованные граждане.

MoD/Crown
MoD/Crown

Общая площадь помещений чуть превышает 95 квадратных километров, а на территории подземного города помимо основных сооружений имелся даже свой паб.

Запасов же пропитании при полном изолировании, исходя из расчетов, должно было хватить на 90 календарных дней.

MoD/Crown
MoD/Crown

Первая информация о подземном городе стала доступна общественности только лишь в 2004 году. Ведь для его обслуживания требуется постоянная финансовая поддержка, а полезность подобного рода строения, в современном мире, вызывает много вопросов.

MoD/Crown

Сейчас же власть Великобритании использует его в качестве экскурсионного объекта и попасть на его территорию может любой человек.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

Последние новости

Предсказания индийского астролога Аджая Бхамби на 2022 год
Предсказания индийского астролога Аджая Бхамби на 2022 год
Могут ли от бенгальских огней загореться волосы и как себя обезопасить
Могут ли от бенгальских огней загореться волосы и как себя обезопасить
Елена Малышева высказалась о новом штамме вируса
Елена Малышева высказалась о новом штамме вируса
Ольга Бузова голая искупалась в ванне с шампанским
Ольга Бузова голая искупалась в ванне с шампанским
Парень проник в секретный подземный город, который создавали для защиты от СССР и показал, что там внутри
Парень проник в секретный подземный город, который создавали для
Популярная приключенческая игра Little Orpheus выйдет на Xbox
Популярная приключенческая игра Little Orpheus выйдет на Xbox
Blizzard создает игру на выживание в новой вселенной
Blizzard создает игру на выживание в новой вселенной
16 случаев, когда люди встречали странные и забавные объявления, и оставить их без внимания просто невозможно
16 случаев, когда люди встречали странные и забавные объявления, и
Советы, которые помогут очистить бокалы от налета и разводов в домашних условиях
Советы, которые помогут очистить бокалы от налета и разводов в
Пророчества бабы Ванги на 2 февраля 2022 года: чего ждать в будущем
Пророчества бабы Ванги на 2 февраля 2022 года: чего ждать в будущем
Лариса Гузеева заявила, что она - плохая мать
Лариса Гузеева заявила, что она - плохая мать
Татьяну Брухунову поздравили с именинами муж и сын
Татьяну Брухунову поздравили с именинами муж и сын

Топ на сегодня

Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января 2022 года расскажут, чего нельзя делать
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января
Как зимой можно гадать на кладбище
Как зимой можно гадать на кладбище
Что делают на Старый Новый год для привлечения удачи и денег
Что делают на Старый Новый год для привлечения удачи и денег
Советы, которые помогут очистить бокалы от налета и разводов в домашних условиях
Советы, которые помогут очистить бокалы от налета и разводов в

Еще по теме

В Сирии уничтожен подземный город боевиков, есть пленные
Monster Crown выходит на Xbox в феврале — стартовали предзаказы
Группа Crown The Empire приедет в Россию
Шокирующие гипотезы - 345 выпуск - Подземный океан (13.10.2017)