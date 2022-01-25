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Первый тур выборов президента Италии закончился безрезультатно

Первый тур выборов президента Италии закончился безрезультатно

08:11  Автор: Александр Тараканов



В первом туре выборов президента Италии, проходящих в парламенте страны, «необходимый кворум для избрания главы государства не был достигнут», сообщает ANSA.

При подсчёте голосов из урн, прозванных «салатницами», было извлечено 672 «белых листа». 49 бюллетеней признаны недействительными, а ещё 88 содержали имена различных претендентов. Так, например, 36 голосов получил Паоло Маддалена, кандидат от бывших членов «Движения 5 звёзд». 16 человек вписали в имя нынешнего президента Серджо Маттареллы. Семь «больших выборщиков» отдали предпочтение бывшему премьеру страны, создателю и историческому лидеру партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Девять голосов получила министр юстиции Марта Картабья, ещё шесть были отданы за основателя партии «Лига Севера» Умберто Босси.

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Всего в голосовании приняли участие 976 из 1009 «больших выборщиков», представляющих сенат и палату депутатов парламента, а также представители областей страны.

По действующему регламенту, для избрания президента Италии в первых трёх турах голосования требуются поддержка двух третей выборщиков, а начиная с четвертого тура достаточно их абсолютного большинства в 505 голосов.

Согласно AGI, в истории Италии было несколько случаев, когда президенты страны избирались уже в первом туре. Карло Адзелио Чампи в мае 1999 года для этого понадобилось всего 2 часа 40 минут. Франческо Коссига был избран главой итальянского государства в июле 1985 года ровно за три часа. А вот рекорд по длительности выборов президента страны принадлежит Джузеппе Сарагату, для избрания которого в декабре 1964 года был проведён 21 тур голосований общей продолжительностью 46 часов 45 минут. 23 тура голосований и 34 часа 40 минут потребовались Джованни Леоне, чтобы стать президентом страны в декабре 1971 года.

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Председатель палаты депутатов Роберто Фико объявил, что второй тур выборов президента Италии назначен на вторник и начнётся в 15 часов по местному времени.



#Италия #власть


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По материалам: pnp.ru

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